Arditi për Albën: E papranueshme në shoqëri, mendon se i di të gjitha
ShowBiz
Mëngjesin e sotëm, Arditi zgjodhi Ludon për të diskutuar rreth debatit që ka pasur me Albën të mërkurën mbrëma.
Sipas tij, Alba është e papranueshme në shoqëri, pasi e njëjta mundohet të tregohet më e mira.
“Gjithkush për vete e ka. Është defekt, me u tregu që është më e mirë se krejt, unë di më shumë, unë di me bo analiza, kjo është total e papranueshme në shoqëri reale, shoqëri logjike. Çdo gjë duhet me qenë me masë, duhet me pasë karar, për me qenë i ose e pëlqyeshme. Nuk mundesh më u bë faktor nëse nuk je faktor. Është një fenomen që jeton brenda njeriut”.
“Më vjen keq për disa, me të vërtetë. Bigu është një lojë por duhet të ndahet loja nga disa momente, se mbi të gjitha njerëz jemi, janë disa momente kur realisht edhe nëse nuk mundet dikush të bëhet vetvetja të paktën për hir të solidaritetit”, tha Arditi.
Me të u pajtua edhe Ludo pasi tha se dikush duhet ta ndalojë kur fillon të flasë me nga dy orë.