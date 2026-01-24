Ardit Stafaj eliminohet nga BBVK, por bileta e fatit e kthen në shtëpi

24/01/2026 11:18

Ardit Stafaj u shpall i eliminuari i mbrëmjes së së premtes nga spektakli Big Brother VIP Kosova 4, pasi nuk arriti t’i shpëtojë televotimit javor të publikut.

Muzikanti nga Gostivari ishte në nominim së bashku me Hygertën, Ludo Lee-n, Albën dhe Labinotin, mirëpo në fund ishte pikërisht Arditi ai që u detyrua të linte shtëpinë më të famshme në Kosovë.

Megjithatë, eliminimi i tij nuk rezultoi përfundimtar. Menjëherë pas mbërritjes në studio, Stafaj hapi të ashtuquajturën “biletë fati”, e cila i rezervoi një surprizë të madhe. Bileta që ai përzgjodhi rezultoi të ishte një biletë kthimi, duke i dhënë kështu një shans të dytë për të vazhduar rrugëtimin e tij në Big Brother VIP Kosova 4.

Ky moment u prit me reagime të forta si nga publiku në studio, ashtu edhe nga ndjekësit e shumtë të spektaklit, të cilët e panë rikthimin e Arditit si një kthesë të papritur në lojë. Rikthimi i tij pritet të ndikojë ndjeshëm në dinamikat mes banorëve, veçanërisht në raportet dhe strategjitë që janë krijuar deri më tani.

Ndërkohë, gara në Big Brother VIP Kosova 4 po bëhet gjithnjë e më e fortë dhe më vendimtare. Me afrimin e finales, çdo javë sjell tension, surpriza dhe vendime të rëndësishme që mund të ndryshojnë rrjedhën e lojës. Banorët e mbetur vazhdojnë betejën për çmimin e madh, ndërsa publiku mbetet faktori kryesor që përcakton fatin e tyre në këtë spektakël shumë të ndjekur.

