Ardian Gola do të jetë kandidati i VV-së për kryetar të Gjakovës, i del “përpara” kryetarit të degës së partisë atje
Lajme
Ardian Gola ka treguar se do të jetë kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Gjakovës.
“Me dashuri e përgjegjësi, për Gjakovën! I juaji, Ardiani”, ka shkruar Gola.
Ndërkaq, ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje nga kjo komunë Agon Batusha dhe kryetar i qendrës atje, ka postuar një fotografi me Golën, kreun e LVV-së, Albin Kurti dhe Glauk Konjufcën.
Emri i Batushës ishte përmendur vazhdimisht për kandidat për kryetar të Gjakovës nga radhët e LVV-së, por në fund subjekti politik vendosi për Golën. Sot gjatë ditës ka pasur raportime se Mimoza Kusari-Lila ka kërkuar një emër më të pranueshëm, duke garantuar se nuk do të propozojë emër nga Alternativa nëse Bausha largohet nga gara.