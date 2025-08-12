Ardian Gola do të jetë kandidati i VV-së për kryetar të Gjakovës, i del “përpara” kryetarit të degës së partisë atje

12/08/2025 23:32

Ardian Gola ka treguar se do të jetë kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Gjakovës.

“Me dashuri e përgjegjësi, për Gjakovën! I juaji, Ardiani”, ka shkruar Gola.

Ndërkaq, ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje nga kjo komunë Agon Batusha dhe kryetar i qendrës atje, ka postuar një fotografi me Golën, kreun e LVV-së, Albin Kurti dhe Glauk Konjufcën.

Emri i Batushës ishte përmendur vazhdimisht për kandidat për kryetar të Gjakovës nga radhët e LVV-së, por në fund subjekti politik vendosi për Golën. Sot gjatë ditës ka pasur raportime se Mimoza Kusari-Lila ka kërkuar një emër më të pranueshëm, duke garantuar se nuk do të propozojë emër nga Alternativa nëse Bausha largohet nga gara.

