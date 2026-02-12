Ardian Gjini shpall kandidaturën për kryetar të AAK-së: Do të punojmë që të ofrojmë opsion politik, i cili do ta kthejë Kosovën në drejtimin e duhur

Kryetari i Komunës së Gjakovës dhe anëtari i Kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të partisë. Përmes një reagimi publik, Gjini e cilësoi si privilegj dhe nder bashkëpunimin shumëvjeçar me kryetarin aktual të AAK-së, Ramush Haradinaj, duke theksuar se ka shërbyer përkrah tij në…

Lajme

12/02/2026 23:22

Kryetari i Komunës së Gjakovës dhe anëtari i Kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ardian Gjini, ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të partisë.

Përmes një reagimi publik, Gjini e cilësoi si privilegj dhe nder bashkëpunimin shumëvjeçar me kryetarin aktual të AAK-së, Ramush Haradinaj, duke theksuar se ka shërbyer përkrah tij në të gjitha etapat, nga lufta e deri më sot, transmeton lajmi.net.

“Shqiptarët rrallë kanë nxjerrë burra si Ramush Haradinaj dhe rrallë kanë pasur udhëheqës që në rrethana jashtëzakonisht të vështira kanë guxuar dhe kanë ditur të japin aq shumë nga vetja e tyre”, ka deklaruar Gjini.

Ai u shpreh se kandidaturën e ka shpallur duke qenë i vetëdijshëm për rëndësinë e momentit, ndërsa theksoi se Aleanca mbetet e hapur për kandidatura dhe anëtarësime të reja.

Gjini paralajmëroi angazhim intensiv në muajt në vijim, me synimin që AAK të ofrojë një alternativë politike që, sipas tij, do ta rikthejë Kosovën në drejtimin e duhur.

Postimi i plotë: 

Të dashur miq,
Për mua ka qenë privilegj dhe nder të shërbej bashkë me kryetarin Haradinaj nën udhëheqjen e tij për kaq shumë vite. Në të gjitha etapat, në të gjitha rolet dhe në të gjitha funksionet, prej luftës e deri në këtë ditë.
Shqiptarët rrallë kanë nxjerrë burra si Ramush Haradinaj dhe rrallë kanë pasur udhëheqës të cilët, në rrethana jashtëzakonisht të vështira dhe në periudha jetike për vendin kanë guxuar dhe kanë ditur të japin aq shumë nga vetja e tyre.
Të dashur anëtarë të Aleancës, unë sot e kam shpallur kandidaturën për Kryetar të Aleancës duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e momentit dhe ndjenjat që edhe unë i ndaj me secilin prej jush.
Sidoqoftë, Aleanca është e hapur. I ka dyert e hapura për kandidatura të reja dhe, në të njëjtën kohë, është e hapur për anëtare dhe anëtarë të rinj.
I kemi tre muaj përpara. Do të punojmë jashtëzakonisht shumë që të ofrojmë opsion politik, i cili do ta kthejë Kosovën në drejtimin e duhur.
Faleminderit shumë të gjithëve./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 12, 2026

E premte me mot të vranët dhe riga shiu

Lajme të fundit

E premte me mot të vranët dhe riga shiu

“Çfarë po ndodh” – Janina Ymeri publikon informacione...

Benita e bindur se pas përfundimit të BBVK...

Foda pas shortit në Ligën e Kombeve: Qëllimi...