Ardian Gjini: Deklaratat e Limajt krijojnë mjegull, pozicioni është që duam të mbesim bashkë Kandidati për deputet nga radhët e AAK-së, Ardian Gjini, ka komentuar deklaratat Limajt e cili tha se nuk ka vija të kuqe për të qenë pjesë e qeverisë së ardhshme, qoftë edhe me LVV-në. Gjini tha se nuk është as momenti dhe as qasja e duhur për deklarata të tilla. Ai tha se dëshirojnë të…