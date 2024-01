Ardi – Ganiut: E ke sjellë punën që të dyshojmë në historitë e tua të dhimbshme

Ganiu ka bërë disa deklarata pas të cilave ka shpërthyer në lot.

Lidhur me lojën e tij e ka kritikuar Ardi, shkruan lajmi.net.

“Cila është një arsye që e kam shkatërruar karrierën time?”, ka qenë pyetja e Ganiut, drejtuar Ardit.

“A jemi pajtuar me humorin tënd, jo. A e ka dashtë publiku humorin tënd, jo. Njerëzit e kanë përcjellë. Sipas meje, ti e ke shkatërruar atë pikë, dhe problemin do ta kesh se kur të dalësh jashtë ke mu përballë me këtë realitet. S’ke me pas problemin e shkatërrimit, por ki me vazhdu me qit me gisht kah njerëzit. Ka me ardh koha me na tregu tragjedi, ki me na shti në mëdyshje a është e vërtetë apo jo. E kë sjellë punën aty, që sado që skena ke super e dhimbshme për shkak të momenteve të tjera, mos harro që ka edhe publik që dyshojnë, mos mendo që krejt publiku e beson versionin tënd”, është shprehur Ardi./Lajmi.net/