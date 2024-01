Ardi flet me Santianën për afërsinë me Bucin: Lirisht merri koferat dhe ec Buci dhe Santiana janë dy nga banorët që u përfolën shumë pasi e prishën shoqërinë mes tyre. Ardi e ka diskutuar këtë temë me Santianën. Ai e ka paralajmëruar atë duke i treguar se nga jashtë ajo po shihet më keq se Buci. “Lirisht merri koferat dhe ec”, i ka thënë ai Santianës duke i…