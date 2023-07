Ardhja e mërgimtarëve, komuna e Prishtinës zgjat orarin në sportele Komuna e Prishtinës ka marrë vendim që të zgjasë orarin në sportelet e Gjendjes Civile, orar ky që do të jetë në fuqi deri më një shtator. Orari punëtorëve të kryeqytetit u zgjatet për një orë pra, ata do të punojnë deri në orën 17:00. Në njoftimin e komunës thuhet se do të mundohen që…