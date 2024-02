Arbnor Muja debuton me gol në Turqi Arbnor Muja ka debutuar me gol dhe me fitore te Samsunspori, që sonte triumfoi ndaj Antalyasporit, në ndeshjen e vlefshme për javën e 25-të në Superligën e Turqisë. Ndeshja e zhvilluar sonte në stadiumin “Samsun 19 Mayis” përfundoi me rezultatin 2:0. Muja ishte autor i golit të dytë te skuadra e tij. Goli i parë…