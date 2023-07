Arbitri Serra është shkarkuar pas skandaleve me Mourinho dhe Milanin

Marco Serra është përjashtuar nga lista e arbitrave të Serie A dhe B pas një sërë skandalesh që përfshijnë Romën, Jose Mourinhon dhe Milanin.

Zyrtari nga Torino do të mbushë 41 vjeç në shtator dhe për këtë arsye ishte ende brenda kufijve të moshës për të vazhduar arbitrimin.

Megjithatë, AIA (Shoqata Italiane e Arbitrave) vendosi ta përjashtojë atë nga lista për sezonin 2023-2024.

Ai vjen pas problemeve të shumta, ndër të cilat më dramatike ishte gabimi për një faull të Milanit në vend të dhënies së avantazhit, që do të thotë se goli i Junior Messias ndaj Spezias nuk mund të lejohej as me ndërhyrjen e VAR.

Për t’i bërë gjërat edhe më keq, pak çaste më vonë Spezia vrapoi në anën tjetër dhe shënoi golin e fitores.

Serra ishte sërish në titujt kryesorë sezonin e kaluar si gjyqtar i katërt, kur u përplas me trajnerin e Romës, Mourinho, gjatë një ndeshjeje me Cremonese.

Mourinho u përjashtua me karton të kuq, por këmbënguli me zemërim se ishte fyer nga Serra.

Edhe pse komisioni disiplinor vërtetoi se Serra kishte qenë ‘joprofesional’ në sjelljen e tij me Mourinhon, ai shmangu ndëshkimin për shkak të paraqitjes së vonshme të dokumenteve, ndërsa trajneri u ndëshkua me dy ndeshje.

Serra do të jetë ende një zyrtar i llojit, pasi do të nisë një karrierë të re në kabinën e VAR.

"Unë jam shumë më i sjellshëm nga sa është përshkruar," siguroi Serra.