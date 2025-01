​Arbitrave shqiptarë iu besohet ndeshja e Ligës së Evropës Katër gjyqtarë shqiptarë, të kryesuar nga Enea Jorgji, do të vendosin drejtësi në sfidën Eintracht Frankfurt-Ferencvaros në Europa League, takim që do të luhet të enjten në mbrëmje, në orën 21:00. Enea Jorgji do të jetë arbitër kryesor i kësaj sfide, ndërsa Denis Rexha dhe Ridiger Çokaj asistentët e tij. Edhe gjyqtari i katërt i…