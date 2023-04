Arbër Hajdari nuk ndalet, ironizon me Kiarën dhe Efin Rithimi i 4 ish-banorëve në Big Brother VIP u prit me mjaft bujë e habit. Opinionisti Arbër Hajdari ishte i pari që ironizoi këtë rikthim dhe ia tha ballë për ballë Efit, Kiarës, Ronaldos e Bledit. Teksa u pyet për dinamikën që mund të sjellin banorët e rikthyer në BBV, Arbëri tha me ironi që…