Arbër Ademi i BDI thotë se koalicioni rreth tyre fitues absolut: 20 mijë vota më shumë se VLEN në nivel shteti

Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi tha se AKI- ja ka fituar në nivel nacional që siç theksoi, dallimi është mbi 20 mijë vota ndërkohë që prek që epërsia të rritet në rezultatet përfundimtare, shkruan TV21. “Në nivel nacional AKI-ja është fituese absolute, si total i votave të mbledhura në nivel nacional dhe dallimi është mbi…

19/10/2025 23:43

Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi tha se AKI- ja ka fituar në nivel nacional që siç theksoi, dallimi është mbi 20 mijë vota ndërkohë që prek që epërsia të rritet në rezultatet përfundimtare, shkruan TV21.

“Në nivel nacional AKI-ja është fituese absolute, si total i votave të mbledhura në nivel nacional dhe dallimi është mbi 20 mijë vota. Sa të përpunohet rezultatet, ky dallim thellohet edhe ml tutje”, tha Arbër Ademi.

