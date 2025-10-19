Arbër Ademi i BDI thotë se koalicioni rreth tyre fitues absolut: 20 mijë vota më shumë se VLEN në nivel shteti
Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi tha se AKI- ja ka fituar në nivel nacional që siç theksoi, dallimi është mbi 20 mijë vota ndërkohë që prek që epërsia të rritet në rezultatet përfundimtare, shkruan TV21.
“Në nivel nacional AKI-ja është fituese absolute, si total i votave të mbledhura në nivel nacional dhe dallimi është mbi 20 mijë vota. Sa të përpunohet rezultatet, ky dallim thellohet edhe ml tutje”, tha Arbër Ademi.