Arbër Ademi: AKI i vlerëson zgjedhjet demokratike, me disa lëshime

Pas mbylljes së qendrave të votimit dhe përfundimit të heshtjes zgjedhore, nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi falënderoi qytetarët për pjesëmarrje në procesin zgjedhorë ndërkohë tha se, AKI-ja këto zgjedhje i konsideron si të lira dhe demokratike, shkruan TV21. “Bëjmë thirrje drejtë çdo komisioneri, çdo vëzhguesi dhe çdo institucioni përgjegjës që të ruaj standardet më të…

Lajme

19/10/2025 20:15

Pas mbylljes së qendrave të votimit dhe përfundimit të heshtjes zgjedhore, nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi falënderoi qytetarët për pjesëmarrje në procesin zgjedhorë ndërkohë tha se, AKI-ja këto zgjedhje i konsideron si të lira dhe demokratike, shkruan TV21.

“Bëjmë thirrje drejtë çdo komisioneri, çdo vëzhguesi dhe çdo institucioni përgjegjës që të ruaj standardet më të larta evropiane në mënyrë që rezultati përfundimtarë të pasqyrojë vullnetin e vërtetë të qytetarëve. Besëlidhja AKI, i konsideron këto zgjedhje të lira, fer dhe demokratike me disa vërejtje që do të evidentohen me përgjegjësi institucionale në ditët të vijim“, tha Arbër Ademi

 

 

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2025

Kushtetuesja po shqyrton ankesën e Listës Serbe

October 19, 2025

​Izet Mexhiti pret fitoren e VLEN-it deri në pesë komuna

October 19, 2025

Gjobitet me 300 euro dhe heqje e patentshoferit për 3 muaj,...

October 19, 2025

Doli i pari nga votat me postë, Sokol Haliti falënderon mërgimtarët...

October 19, 2025

Zgjedhjet lokale në RMV, BDI shpall fitoren në Komunën e Likovës...

October 19, 2025

Diferencë shumë e madhe votash mes Muhaxherit e Kelmendit edhe pas...

Lajme të fundit

Kushtetuesja po shqyrton ankesën e Listës Serbe

​Izet Mexhiti pret fitoren e VLEN-it deri në pesë komuna

Gjobitet me 300 euro dhe heqje e patentshoferit...

Doli i pari nga votat me postë, Sokol...