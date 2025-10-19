Arbër Ademi: AKI i vlerëson zgjedhjet demokratike, me disa lëshime
Pas mbylljes së qendrave të votimit dhe përfundimit të heshtjes zgjedhore, nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi falënderoi qytetarët për pjesëmarrje në procesin zgjedhorë ndërkohë tha se, AKI-ja këto zgjedhje i konsideron si të lira dhe demokratike, shkruan TV21.
“Bëjmë thirrje drejtë çdo komisioneri, çdo vëzhguesi dhe çdo institucioni përgjegjës që të ruaj standardet më të larta evropiane në mënyrë që rezultati përfundimtarë të pasqyrojë vullnetin e vërtetë të qytetarëve. Besëlidhja AKI, i konsideron këto zgjedhje të lira, fer dhe demokratike me disa vërejtje që do të evidentohen me përgjegjësi institucionale në ditët të vijim“, tha Arbër Ademi