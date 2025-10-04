Arbenita thumbon Feron, zbulon çfarë vizatoi Nina në vendin e “zemërimeve”
Ish-bashkëshortja e reperit Fero, Arbenita, ka vizituar një vend të veçantë ku njerëzit shprehin ndjenjat e tyre përmes letrave, duke shkruar zemërimet që kanë ndaj personave të ndryshëm. Megjithatë, vajza e saj, Nina, ka zgjedhur të ndajë një mesazh paqeje, duke ngjyrosur një zemër, si simbol i qetësisë dhe dashurisë. Arbenita ka theksuar se…
ShowBiz
Ish-bashkëshortja e reperit Fero, Arbenita, ka vizituar një vend të veçantë ku njerëzit shprehin ndjenjat e tyre përmes letrave, duke shkruar zemërimet që kanë ndaj personave të ndryshëm.
Megjithatë, vajza e saj, Nina, ka zgjedhur të ndajë një mesazh paqeje, duke ngjyrosur një zemër, si simbol i qetësisë dhe dashurisë.
Arbenita ka theksuar se Nina ende nuk di të lexojë. Ajo tregoi se ndër letrat që gjeti, kishte edhe një mesazh nga një fëmijë që shprehte zemërimin ndaj babait të tij, një kujtesë e fuqishme për emocionet e ndryshme që njerëzit përjetojnë në marrëdhëniet familjare.