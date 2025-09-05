Arbenita me akuza të rënda për Feron: Më ka goditur ndërkohë që mbaja vajzën në krahë, në prani të nënës sime – ka abuzuar me kokainë, shet drogë dhe kam fakte për këtë
Modelja e njohur shqiptare, Arbenita Ismajli, ka bërë publik një rrëfim të gjatë dhe emocional në rrjetin e saj social Instagram, ku ndan me ndjekësit e saj një sërë akuzash të forta ndaj ish-partnerit të saj, reperit Fero, me të cilin ka një vajzë.
Ajo tregon se për një kohë të gjatë ka heshtur për hir të vajzës dhe për të mos i krijuar asaj një imazh të keq për të atin, por tani ndjen se është koha që të thotë të vërtetën e saj.
Në këtë rrëfim të gjatë, Arbenita flet për abuzime, dhunë fizike dhe psikologjike, mungesë mbështetjeje, manipulime ligjore dhe presione të vazhdueshme që thotë se ka përjetuar gjatë dhe pas marrëdhënies së tyre, transmeton telegrafi.
Ky është rrëfimi i plotë i Abrenita Ismajlit:
“Ai ka të drejtë, historia e tij nuk është treguar kurrë, sepse nuk kam dashur që vajza ime dhe të tjerët ta shohin si përbindësh.
Por tani po e tregoj unë disa nga të vërtetat:
1. Ka abuzuar me kokainë (madje ia kam paguar rehabilitimin dhe sërish është kthyer tek ajo).
2. Më ka tradhtuar disa herë gjatë lidhjes, edhe kur isha shtatzënë.
3. Nuk ka pasur të ardhura të qëndrueshme, as nuk ka ndihmuar financiarisht për vajzën tonë.
4. Nuk ka ofruar kurrë mbështetje emocionale, mendore apo shpirtërore për fëmijën tonë.
5. Më ka goditur ndërkohë që mbaja vajzën në krahë, në prani të nënës sime.
6. Është përleshur vazhdimisht me të tjerët, ka qenë disa herë në burg, edhe për shkak të muzikës apo personave që frekuenton.
7. Kam prova që shet drogë – çfarë shembulli është ky për një fëmijë?
8. Nuk është në gjendje të kujdeset për veten – ende fle tek nëna e tij.
9. Ka refuzuar të ndahet ligjërisht, edhe pse kemi qenë të ndarë për tre muaj me radhë.
10. Gjatë gjithë lidhjes, çdo gjë e kam paguar unë – shtëpinë, ushqimin, makinat, rrobat, kujdesin për vajzën, sidomos gjatë pandemisë.
11. E përdor vajzën si armë hakmarrjeje, luan rolin e viktimës dhe gënjen në gjykatë.
12. Nuk njeh kufijtë personalë – fakti që kemi një fëmijë bashkë nuk i jep të drejtë të më kontrollojë.
13. Shfaqet pa paralajmërim në vendet ku ndodhem.
14. Ka qenë në dijeni të të gjitha udhëtimeve dhe shpërnguljeve që kemi bërë me vajzën.
15. Pasi nuk i pëlqeu që nuk jetojmë në Kosovë, filloi të më pengonte në karrierë duke ndryshuar termat e kujdestarisë.
16. Në shtator 2023 dha një deklaratë të rreme në gjykatë dhe mori përkohësisht kujdestarinë.
Por vendimi u shpall i paligjshëm, dhe më është kthyer kujdestaria e plotë si nga gjykatat amerikane, ashtu edhe ato të Kosovës.
17. Pa aprovimin tim, e çoi vajzën në shërbimet sociale, me qëllim që të ndryshonte marrëveshjen.
18. Ka ushtruar presion psikologjik dhe fizik, madje më ka puthur me forcë dhe ka kërcënuar familjen time – që cilësohet si sulm seksual dhe dhunë.
19. Ka qenë xheloz për mua edhe pas ndarjes.
20. Papritur “u bë fetar” vetëm që të dukej si person i moralshëm, por gënjen që nuk më ka dhunuar – kam prova për këtë.
21. Ka falsifikuar një video sikur unë jam “gërryese parash” (gold digger).
22. Telefoni që përdor është nën emrin tim – më ka vjedhur gjëra dhe më ka borxh mbi 50,000 euro që s’i ka kthyer kurrë.
23. Ka shtyrë për më shumë se një vit procesin e divorcit, dhe ndërkohë më ka lutur të kthehemi bashkë, me qëllim të më frikësojë.
24. Në intervistat që ka dhënë, ka bërë akuza të rreme dhe gënjeshtra publike.
25. Unë po përpiqem ta mbroj vajzën time nga gjithë kjo çmenduri.
Po të ishte me të vërtetë baba i mirë, do të sillet me respekt dhe do të kemi marrëdhënie normale 50/50.
26. Ka deklaruar publikisht që do ma rrëmbejë vajzën dhe do ta rrisë vetë – kjo është e frikshme.
27. Kam ngritur disa padi ndaj tij, dhe ka urdhër arresti në emrin e tij – por policia nuk po vepron.
28. E ka përdorur vajzën për t’u dukur si baba i mirë në media, por e ka detyruar stafin të gënjejë, duke e frikësuar dhe traumatizuar vajzën.
29. Kur është me të, nuk e nxjerr as në park – vetëm në studio.
30. Ka nënshkruar marrëveshje për kujdestari të përbashkët, por tani thotë që s’e pranon.
31. Mesazh për të gjitha gratë që po kalojnë të njëjtën gjë: Mos u dorëzoni!
Në fillim duket sikur po humbni, por qëndroni të forta.
Ju keni shpëtuar nga burra toksikë dhe të dhunshëm.
Mos e ktheni kokën pas, asnjëherë”.