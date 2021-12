Arben Vitia shfaqet publikisht për herë të parë pas humbjes në Prishtinë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Shëndetësisë, Rifat Latifi, dhe ish-ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, ka mbajtur një takim virtual me Sir Jeremy Farrar, ekspert botëror për menaxhimin e pandemisë COVID-19.

Kjo është paraqitja e parë e Arben Vitisë pas humbjes në zgjedhje, shkruan lajmi.net.

Kjo u bë e ditur me anë të një komunikate për media.

“Sir Jeremy Farrar mban pozitën e Drejtorit të Fondacionit “Ëellcome Trust” të Mbretërisë së Bashkuar dhe ka shërbyer si anëtar i Grupit Këshillëdhënës Shkencor për Emergjenca (SAGE), organi kryesor për ofrimin e këshillave për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar rreth menaxhimit të pandemisë”, thuhet në komunikatën e qeverisë.

Gjatë këtij takimi, Sir Jeremy ka ofruar ekspertizën e tij se si Kosova duhet të përgatitet për ardhjen e variantit Omicron, i cili po përhapet me shpejtësi të jashtëzakonshme në shumë vende të botës. Sir Jeremy ka theksuar se ardhja e variantit të ri në Kosovë, e shoqëruar me një rritje të shpejtë të infektimeve, është e pashmangshme, si në Kosovë, ashtu edhe në të gjithë botën.

“Mirëpo, ai njëkohësisht e ka përgëzuar Kosovën për suksesin e saj në mbajtjen nën kontroll të gjendjes epidemiologjike dhe ka vlerësuar se kjo gjendje aktuale do të favorizojë Kosovën në ballafaqimin me valën e variantin Omicron, sidomos në krahasim me vendet tjera, të cilat po ballafaqohen njëkohësisht me valën e këtij variant dhe të atij paraprak”, thotë qeveria.

Mes këshillave të tjera, Sir Jeremy ka potencuar se mënyra më efikase se si Kosova mund të përgatitet tani për valën e ardhshme është vazhdimi i fushatës së vaksinimit, që përfshin vazhdimin e vaksinimit të sa më shumë qytetarëve, sidomos atyre mbi 18 vjeç, me dy dozat e para të vaksinës dhe shkurtimin e periudhës së pritjes për dozën përforcuese prej 6 deri në 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë.

Në fund të takimit, Sir Jeremy shprehu gatishmërinë për të ofruar ekspertizën e tij dhe për t’i mbajtur vazhdimisht të informuar kryeministrin dhe ministrin e Shëndetësisë për zhvillimet më të fundit shkencore rreth variantit të ri Omicron dhe çështjeve të tjera lidhur me pandeminë.​ /Lajmi.net/