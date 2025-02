Arben Taravari hyn në “lojën gjeopolitike” me një kërcënim: Një vendim i padrejtë ndaj Kosovës ndez Konfliktin e Tretë Botëror Njëri nga liderët e VLEN-it dhe ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Arben Taravari ka vlerësuar se nëse merret veç një copë e saj, Kosova do të hyjë në histori si vendi i vogël që ndezi konfliktin e madh dhe se ‘ne të gjithë do të jemi pjesë e konfliktit i cili mund të…