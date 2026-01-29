Arben Gashi: Ka zëra se Ramush Haradinaj po i mbledh nënshkrimet për president

Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, ka thënë se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është duke mbledhur nënshkrime për t’u zgjedhur president i vendit. “Ka pasur ide, me aq sa kam parë, Ramush Haradinaj mbledh nënshkrime nga deputetët individualisht dhe grupet politike, por nuk e di se a është…

Lajme

29/01/2026 22:43

Zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, ka thënë se kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është duke mbledhur nënshkrime për t’u zgjedhur president i vendit.

“Ka pasur ide, me aq sa kam parë, Ramush Haradinaj mbledh nënshkrime nga deputetët individualisht dhe grupet politike, por nuk e di se a është konkretizuar” – tha Gashi në televizionin ATV.

Më tej, Gashi tha se Lidhja Demokratike nuk është në pozicion për të propozuar ndonjë emër për president të Kosovës për shkak të numrit të pamjaftueshëm të deputetëve që i ka siguruar në zgjedhjet e dhjetorit.

Presidentes aktuale, Vjosa Osmani, i skadon mandati në prill. Ajo ka deklaruar publikisht se synon edhe një mandat, por nuk dihet nëse do të arrijë që t’i sigurojë votat e nevojshme.

“Tani, unë mendoj që Kosovës i duhet një vazhdimësi e punëve të mira. Rrjedhimisht, kjo çështje tani do të jetë në duart e deputetëve të Republikës së Kosovës” – deklaroi ajo muajin e kaluar në një intervistë për Radion “Evropa e Lirë”.

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

Kuvendi Komunal i Zubin Potokut mblidhet të premten, në rend dite...

January 29, 2026

KQZ po planifikon ta përmbyllë rinumërimin të premten

Lajme të fundit

Skandal në Beograd: Tifozët e Celta Vigos, të...

Kuvendi Komunal i Zubin Potokut mblidhet të premten,...

KQZ po planifikon ta përmbyllë rinumërimin të premten

Jakaj: Mosrespektimi i vendimit të Kushtetueses do t’i...