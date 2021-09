Arben Ahemti: Sot, të gjithë ne, pa dallim jemi me kryeministrin e Kosovës (jo me Albinin)

Ai ka shkruar se sot tē gjithë, pa dallim janë në mbështetje të Kurtit.

Sipas tij, ajo që po ndodh në veri është skenar i njohur.

Reagimi i plotë:

Sot, te gjithe ne, pa dallim, jemi me Kryeministrin e Kosoves (jo me Albinin). Lutem per mendjeprehtesi e gjakftohtesi. Qete e me zgjuarsi kryeminister, ne kete ceshtje e gjithe Kosova eshte me ty.

Grate e femijet vendosen ne barrikada.

Beogradi i ofron Migat afer kufirit derisa grupet kriminale djegin e provokojne policine.

Te trija veprimet kane qellim reagimin e policise dhe perplasjen e tyre me civil.

Qe te trija veprimet jane bere shume here deri me tash.

Perplasja e policise me gra e femije do te legjitimonte viktimizimin e pretenduar te banoreve te asaj ane dhe te drejten e pretenduar per vetevendosje.

Nuk duhet rene ne provokime te tilla.

#MePolicine #MePaqen