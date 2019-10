Arbana tregon se a do ta prezantojë sërish Big Brotherin

Pak javë më parë në festën e “Top Medias”, u zbulua se “Big Brother” do të rikthehet në ekran vitin tjetër me edicionin e tij të ri.

Menjëherë nisën aludimet se kush do e prezantojë reality show-n dhe sigurisht emri i moderatores shumë të dashur për publikun, Arbana Osmanit ishte i pari që u përmend.

Në një intervistë për “revistawho.com”, Arbana u pyet nëse do e drejtojë sërish “Big Brotherin”, por moderatorja u përgjigj se ka dilema për këtë format.

“Të them të drejtën nuk e di. Unë kam dilemat e mia për rikthimin e formatit dhe realizimin e tij me standartet e dikurshme. Ka shumë faktorë që më bindin të drejtoj një program të caktuar. Me “Big Brother” këta faktorë nuk i kam vlerësuar akoma”, u përgjigj Arbana.