Araujo: Ëndrra për Kupën e Botës mbaroi, jam i mërzitur që s’mund të ndihmoja kombëtaren time Ronald Araujo ka dhënë disa komente pasi është kthyer në Barcelonë. Mbrojtësi uruguaian, Ronald Araujo është kthyer nga udhëtimi me Uruguain, me ëndrrën ‘Katari 2022’ që mbaroi para kohe. Araujo nuk arriti të paraqitej në asnjë ndeshje në Botëror, pasi shkoi në Katar me një lëndim. Lojtari është shprehur i mërzitur për eliminimin dhe pamundësinë…