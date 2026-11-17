Aprovohet kërkesa e “Trepçës”, Gjykata ndalon punimet për amfiteatrin në Mitrovicë të Veriut
Gjykata Themelore në Mitrovicë ka aprovuar kërkesën e ndërmarrjes “Trepça” për caktimin e masës së sigurimit, duke ndaluar Komunën e Mitrovicës së Veriut të vazhdojë punimet për ndërtimin e amfiteatrit në sheshin e qytetit. Vendimi i Gjykatës është marrë më 16 nëntor 2026, ndërsa këtë e ka konfirmuar për KosovaPress zëdhënësja e Gjykatës Themelore në…
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Gjykata Themelore në Mitrovicë ka aprovuar kërkesën e ndërmarrjes “Trepça” për caktimin e masës së sigurimit, duke ndaluar Komunën e Mitrovicës së Veriut të vazhdojë punimet për ndërtimin e amfiteatrit në sheshin e qytetit.
Vendimi i Gjykatës është marrë më 16 nëntor 2026, ndërsa këtë e ka konfirmuar për KosovaPress zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, Hateme Haxhaj.
“Më datën 16.11.2026 është lëshuar aktvendimi me të cilin është aprovuar propozimi për caktimin e masës së sigurisë të propozuesit ‘Trepça’ Sh.A., ndaj kundërpropozuesit Komuna e Mitrovicës së Veriut”, ka thënë Haxhaj.
Propozimin e kishte kundërshtuar avokati i Komunës së Mitrovicës së Veriut, Arbër Shala, në seancën e mbajtur më 3 nëntor 2026.
Shala kishte ngritur edhe çështjen e kompetencës lëndore të Gjykatës, duke argumentuar se ajo nuk është kompetente për trajtimin e kësaj çështjeje, pasi palë në procedurë janë dy subjekte juridike. Sipas tij, për këtë çështje kompetente do të duhej të ishte Gjykata Komerciale.
Pas dëgjimit të pretendimeve të palëve, gjyqtari Haliti kishte vendosur të lejonte precizimin e kërkesës për caktimin e masës së sigurisë.
Gjatë shqyrtimit gjyqësor është dëgjuar edhe eksperti i gjeodezisë, Nehat Sahiti, i cili kishte konstatuar se projekti për ndërtimin e amfiteatrit në sheshin e Mitrovicës së Veriut shtrihet në tri parcela, dy prej të cilave janë në pronësi të “Trepçës”.
Sipas ekspertizës, ndërtimi shtrihet 11 metra në njërën nga parcelat e kësaj ndërmarrjeje, ndërsa edhe pajisjet e punës janë të vendosura në dy parcelat në pronësi të saj.
Gjykata e Mitrovicës kishte dalë mw 7 tetor 2026 në vendin ku ishin ndërprerë punimet për ndërtimin e amfiteatrit në sheshin e Mitrovicës së Veriut. Gjykata kishte konstatuar se parcela është në pronësi të “Trepçës” dhe se Komuna kishte nisur punimet pa pëlqimin paraprak të ndërmarrjes apo pa një bazë tjetër të vlefshme juridike.
Me këtë vendim, Gjykata ia kishte ndaluar Komunës vazhdimin e çdo punimi, ndërtimi, ndërhyrjeje apo aktiviteti tjetër në hapësirën ku kishte nisur ndërtimi i amfiteatrit në qiell të hapur.
ipas Gjykatës, vazhdimi i punimeve paraqiste cenim të së drejtës së pronësisë dhe rrezik për ndryshimin apo dëmtimin e gjendjes faktike të pronës. Gjykata kishte vlerësuar se “Trepça” kishte dëshmuar në mënyrë të besueshme të drejtën e saj mbi parcelat në fjalë, bazuar në të dhënat kadastrale që konfirmonin regjistrimin e pronësisë në emër të ndërmarrjes.
Ndërkohë, nënkryetarja e Komunës së Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiq, ka thënë shkurtimisht për KosovaPress se bëhet fjalë për “një keqkuptim mes Komunës dhe ‘Trepçës’”, për të cilin, siç tha, shpreson se do të zgjidhet.
Punimet për ndërtimin e amfiteatrit në sheshin e Mitrovicës së Veriut kanë nisur më 14 shtator 2026, ndërsa për realizimin e këtij projekti janë ndarë 50 mijë e 475 euro. Vendimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë për ndalimin e punimeve është marrë më 23 shtator 2026.