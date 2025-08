Aprovimi i aplikimeve për projekte nga BE, Hamiti – Bislimit: As ti as Kurti s’flisni për 600 milionë euro të pezulluara nga sanksionet Muhamet Hamiti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka thënë se qytetarët e vendit po vuajnë pasojat nga sanksionet e Bashkimit Evropian për fajin e qeverisë së Vetëvendosjes. Në postimin e tij, ai ka ndarë një lajm ku raportohet për rreth 613.4 milionë euro projekte të pezulluara ose të shtyra për afat të pacaktuar si pasojë…