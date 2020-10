Apple tregon datën e lansimit të iPhone 12

Firma do të lansojë në eventin e 13 tetorit, në 10 të mëngjesit me kohën lokale të Paqësorit, tha Apple në një ftesë, raporton The Independent, transmeton lajmin.et.

Normalisht, telefonat e Apple janë hedhur në shitje një javë e gjysmë pasi janë lansuar, gjë që do të nënkuptonte se telefoni do të dalë në treg rreth 23 tetorit. Por këtë vit kompania devijoi nga orari i saj i zakonshëm për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia.

Treguesi i vetëm i natyrës së ngjarjes ishte një mesazh që lexonte “Përshëndetje, Shpejtësi”. /Lajmi.net/