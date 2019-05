Apple prezanton MacBook Pro-në e parë me procesorë 8 dhe 9 core

Apple përditësoi MacBook Pro me procesorë më të shpejtë Intel Core të gjeneratës së 8-të dhe 9-të, duke sjellë për herë të parë këtë teknologji për MacBook Pro.

MacBook Pro tani ofron dy herë performancë më të shpejtë sesa një MacBook Pro me katër bërthama dhe 40 për qind më shumë performancë sesa një MacBook Pro me 6 bërthama, transmeton Telegrafi.

“Nëse studentët e kolegjit janë duke zotëruar një lëndë studimi, zhvilluesit e aplikacioneve të klasit botëror ose redaktorët e videos që krijojnë filma me cilësi, ne jemi vazhdimisht të habitur me atë që klientët tanë bëjnë me MacBook Pro-in e tyre”, tha Tom Boger nga kompania.

“Tani me procesorët 8-core për një ngritje të pabesueshme të performancës, së bashku me ekranin Retina, ruajtjen e shpejtë, jetën e baterisë për tërë ditën dhe futjen e macOS, MacBook Pro vazhdon të jetë laptopi më i mirë në botë.”

Pajisja 15-inç-ësh tani ka procesorë më të shpejtë Intel Core, duke dhënë shpejtësi Turbo Boost deri në 5.0 GHz, ndërsa MacBook Pro me Touch Bar 13 inç me procesorë më të shpejtë quad-core me shpejtësi Turbo Boost deri në 4.7 GHz.