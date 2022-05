Aplikimi për 100 eurot nga studentët, Ministria tregon detaje dhe jep një vërejtje

Në një komunikatë për media, Ministria ka thënë se aplikimi është i hapur për të gjithë studentët aktivë dhe të rregullt që ndjekin studimet në ndonjë prej institucioneve të akredituara publike apo private të arsimit të lartë në vend, shkruan lajmi.net.

MF tutje ka thënë se aplikimi do të jetë i hapur nga sot deri më 3 qershor.

Ky dikaster ka paralajmëruar se studentët që kanë përfituar prej ndonjë nga masat tjera të prezentuara nga Qeveria, nuk do të mund të përfitojnë sërish.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton qytetarët se ka hapur formën e aplikimit për mbështetje për studentët e niveleve Bachelor, Master e Doktoraturë.



Aplikimi është i hapur për të gjithë studentët aktivë dhe të rregulltë të cilët ndjekin studimet në ndonjërin prej institucioneve të akredituara publike apo private të arsimit të lartë në Kosovë. Aplikimi për mbështetje bëhet në mënyrë elektronike, duke plotësuar formularin me të dhënat personale.



Aplikimi për studentë të cilët janë shtetas të Republikës së Kosovës: https://ekosova.rks-gov.net/Services/SubService?service=358



Aplikimi për studentë të cilët nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës: https://ekosova.rks-gov.net/Public/360



Vlen të theksohet se të dhënat duhet të jenë të sakta dhe llogaria bankare duhet të jetë në emër të aplikuesit. Përndryshe, nëse të dhënat e plotësuara janë të pasakta, përfshirë numrin e llogarisë bankare, atëherë aplikuesi nuk do të mund të përfitojë nga subvencionimi.



Aplikimi për mbështetje nga kjo masë do të jetë i hapur nga data 7 maj 2022 deri më 3 qershor 2022.



Vëmendje: Studentët të cilët kanë përfituar nga ndonjë prej masave të tjera të prezentuara nga Qeveria në kuadër të mbështetjes shtesë për qytetarët nga 100 euro, nuk mund të përfitojnë sërish.