Aplikimi i Kosovës në BE, Guerrot: Kosova ka kusht politik dialogun me Serbinë, që t’i bind shtetet Ambasadori i Francës në Kosovës, Olivier Guerrot, duke folur për çështjen e aplikimit të Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë se “kushti politik” është dialogu për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. “Unë mendoj se disa anëtarë të BE-së nuk janë plotësisht të bindur se për momentin…