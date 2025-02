APKE do të vëzhgojë zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës

Një delegacion prej 18 anëtarësh i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (PACE), i kryesuar nga Petra Bayr (Austri, KOS), do të udhëtojë në Kosovë nga data 7 deri më 10 shkurt për të vëzhguar zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës më 9 shkurt.

Delegacioni do të takohet me liderët dhe përfaqësuesit e partive kryesore politike, me kryesuesin dhe anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me Kryevëzhguesin e misionit të BE-së për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe me ekipin e tij kryesor, me Komisionin e Pavarur të Mediave, si dhe me përfaqësues të media dhe shoqëria civile, përpara se të vëzhgonin votimin më 9 shkurt.

Një përfaqësues i Komisionit të Venecias – grupi i ekspertëve të pavarur ligjorë të Këshillit të Evropës – do të ofrojë këshilla ligjore gjatë misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të Kuvendit.

Petra Bayr, kryetare e delegacionit të APKE-së, do të mbajë konferencë për media të hënën më 10 shkurt në ora 14:00.