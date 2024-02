Apeli vërteton dënimin me një vit ndaj ish depoistit në Graçanicë

Trajkoviq akuzohej se prej muajit dhjetor të vitit 2013 deri më 13 tetor 2014, pasi ka qenë depoist kryesor në depon e Komunës së Graçanicës, në mënyrë të vazhdueshme ka marrë pajisje medicinale, të cilat kanë qenë në depon e kësaj komunë.

“Refuzohet si e pa pabazuar ankesat e mbrojtësit të akuzuarit S.T. av. R.G., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, …të datës 09.10.2023 vërtetohet”, thuhet në vendimi e Apelit.

Sipas Apelit, vendimi i Themelores është i qartë i kuptueshëm dhe i plotë në çdo pikë të dispozitivit të aktgjykimit.

Po ashtu në vendimin e Apelit thuhet se nga provat materiale, konkretisht kontrata e punës del se i akuzuari Trajkoviq ka qenë në marrëdhënie punë me Komunën e Gracanicës si depoist dhe se sipas kontratës ka qenë personi përgjegjës për mallin që ka qenë në deponon e komunës.

Sipas Apelit edhe dëshmitari B.P ka theksuar se vetëm i akuzuari Trakoviq ka poseduar çelësat e depos dhe se ky dëshmitar e ka parë të akuzuarin Trajkviq duke hyrë në depo pas orarit të punës dhe duke u larguar nga depo me veturën e tipit “Fiat Bravo”.

Tutje, në vendimin e Apelit thuhet se mungesa e mallit në depo ishte konstatuar nga një komision i formuar prej tre anëtarësh dhe se mungesa e mallit kapte vlerën prej 58 mijë eurove.

Andaj, sipas Apelit vendimi me burgim prej një viti ndaj Trajkoviq i shqiptuar nga Themelorja është i drejtë i bazuar dhe se nuk ka kushte për shqiptim të një dënimi më të butë ashtu siç ka kërkuar mbrojtësit e të njëjtit në ankesën e tyre.

Ankesë, ndaj vendimi të Themelores kanë parashtruar mbrojtja e të akuzuarit Trajkovq, duke i propozuar Apelit që çështjen ta kthej në rigjykim.

Ndërkaq, Prokuroria e Apelit përmes parashtresë i ka propozuar Gjykatës së Apelit që aktgjykimi i Themelores të vërtetohet dhe ankesa e mbrojtës së të akuzuarit Trajkoviq të hedhet poshtë si e pa bazuar, raporton Betimi për Drejtësi.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë më 8 shtator 2020, të akuzuarin Trajkoviq e kishte liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare.

Mirëpo, kundër këtij vendimi ankesë kishte parashtruar Prokuroria Themelore në Prishtinë, të cilën ankesë, Gjykata e Apelit më 19 janar 2021 e kishte aprovuar dhe rastin e kishte kthyer në rigjykim e vendosje.

Ndryshe, sipas aktakuzës së ngritur më 19 nëntor 2014, i pandehuri Sladjan Trajkoviq prej muajit dhjetor të vitit 2013 deri më 13 tetor 2014, duke e shfrytëzuar detyrën pasi ka qenë depoist kryesor në depon e Komunës së Graçanicës, e cila ndodhet në fshatin Llapnasellë, në mënyrë të vazhdueshme ka marrë pajisje medicinale, si dhe tre ventilatorë viasys dhe barna të cilat kanë qenë në depon e Komunës së Graçanicës.

Akuza thotë se ka qenë i vetmi që ka pasur në posedim çelësat e dyerve dhe njëherit ka pasur qasje në këtë objekt gjatë dhe pas orarit të punës ka bartur me veturën e tij zyrtare gjësende të cilat kanë qenë në depo dhe të njëjtat i ka dërguar në drejtim të panjohur, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, me ç’rast i ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm buxhetit të Komunës së Graçanicës, në vlerë rreth 58 mijë e 21 euro e 47 centë.

Me këtë, Trajkoviq po akuzohet se ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, paragrafi 1 të Kodit Penal, vepër kjo e dënueshme me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.