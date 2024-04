Apeli lë në fuqi dënimin me 21 vite burgim ndaj katër të akuzuarve për vrasjen në Ferizaj, njëri ishte liruar Gjykata e Apelit të Kosovës ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj e cila me 11 dhjetor 2023 Leonit Muhaxherin, Albin Balia, Eugen Bajralia dhe Rinor Jasharin i kishte dënuar me 21 vite dhe me 5 mijë e 500 euro gjobë (së bashku), ndërsa kishte liruar nga akuza Mërgim Atanasova. “Refuzohen si të pabazuara…