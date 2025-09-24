Apeli konfirmon aktakuzën e Prokurorisë Speciale ndaj Nagip Krasniqit, ndryshohet aktvendimi i Themelores
Gjykata e Apelit ka ndryshuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, duke vendosur që procedura penale ndaj ish-kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi për pesë vepra penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”, katër prej tyre në bashkëkryerje, si dhe një vepër penale “Zbulim i fshehtësisë zyrtare”, të vazhdohet sipas dispozitave të procedurës penale…
Lajme
Gjykata e Apelit ka ndryshuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, duke vendosur që procedura penale ndaj ish-kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi për pesë vepra penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”, katër prej tyre në bashkëkryerje, si dhe një vepër penale “Zbulim i fshehtësisë zyrtare”, të vazhdohet sipas dispozitave të procedurës penale të parapara për caktimin e seancës së shqyrtimit gjyqësor. Me këtë vendim, Apeli konfirmoi aktakuzën e Prokurorisë Speciale.
Sipas aktakuzës, Nagip Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, Ymer Dragusha në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zyrës së prokurimit dhe Isuf Zejna, si përfaqësues i kompanisë “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C”, akuzohen se me veprimet e tyre i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit rreth 37 milionë euro.
Përmes vendimit të 23 shtatorit 2025, Apeli ka refuzuar si të pabazuara: ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Nagip Krasniqi, avokatit Virtyt Ibrahimaga, dhe ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Isuf Zejna, avokatit Artan Qerkini.
“Me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. NDRYSHOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti Special, PS.nr.111.2024, i datës 23.04.2025, ashtu që procedura penale ndaj të akuzuarit Nagip Krasniqi për katër vepra penale në bashkëkryerje, Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, një vepre penale, Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar, parashikuar nga neni 414, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, të KPRK-së, dhe një vepre penale, Zbulimi i fshehtësisë zyrtare nga neni 426, paragrafi 1, lidhur me paragrafin 5 të KPRK-së, vazhdohet sipas dispozitave të procedurës penale të parapara për caktimin e seancës së shqyrtimit gjyqësor”, thuhet në vendimin Apelit.
Themelorja kishte hudhur poshtë akuzën për zbulim të fshehtësisë zyrtare ndaj Krasniqit, rikualifikoi veprat për pikat tjera të aktakuzës
Gjykata Themelore në Prishtinë më 23 prill 2025, kishte marrë vendim, me të cilin ka aprovuar pjesërisht kërkesën e mbrojtjes për hudhje të aktakuzës ndaj ish-kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi, duke hudhur aktakuzën dhe pushuar procedurën penale për veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”. Kurse, për pikat tjera të aktakuzës kishte rikualifikuar veprat penale në një vepër penale në vazhdim “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare”.
Përmes aktvendimit të 23 prillit 2025, Themelorja aprovoi pjesërisht kërkesën e mbrojtësit të Krasniqit, avokatit Virtyt Ibrahimaga, duke hudhur pikën VI të aktakuzës së Prokurorisë Speciale dhe pushoi procedurën për veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”. Në këtë pikë, Krasniqi akuzohej se ka zbuluar fshehtësi zyrtare lidhur me procedurat e prokurimit të cilat po zhvilloheshin në KEK, duke i ndarë me personin jozyrtar- Dejona Mihalin.
Sipas vendimit, për pikat I deri V të aktakuzës, janë rikualifikuar veprat penale, kurse pjesa tjetër e kundërshtimit të parashtruar nga avokati Ibrahimaga, u refuzua si i pabazuar.
“Rikualifikohen veprat penale për të cilat akuzohet Nagip Krasniqi nga pika I deri V е aktakuzës: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, parashikuar nga nenin 414, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, në një (1) vepër penale, në vazhdim: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, parashikuar nga neni 414, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31 e lidhur me nenin 77 të KPRK-së”, thuhet në vendim.
Andaj, sipas Themelores, pasi aktakuza të konisderohet e konfirmuar, shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale në raport me Krasniqin do të zhvillohej për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, lidhur me nenin 31, e lidhur me nenin 77 të Kodit Penal. Ndërsa, ishte refuzuar si e pabazuar kërkesa për hudhjen e aktakuzës, e paraqitur nga mbrojtësi i të akuzuarit Isuf Zejna, avokati Artan Qerkini.
Kundër aktvendimit të Themelores, në afatin ligjor kishin ushtruar ankesë Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, mbrojtësi i të akuzuarit Krasniqi, avokatit Ibrahimaga dhe ai të akuzuarit Zejna, avokati Qerkini.
Prokuroria Speciale kishte ushtruar ankesë mbi bazën e shkeljeve të dispozitave të KPPK-së, shkeljes së Ligjit Penal dhe vërtetimit të gabuar e jo të plotë të fakteve mbi të cilat është nxjerrë aktvendimi ose urdhri, me propozim për Giykatën e Apelit që ta aprovojë ankesën si të bazuar, të anulojë aktvendimin e ankimuar dhe lëndën ta kthejë në rivendosje, ose aktvendimin e ankimuar ta ndryshojë dhe aktakuza të konfirmohet plotësisht.
Ndërsa, mbrojtësi i të akuzuarit Krasniqi, avokati Ibrahimaga, thuhet se duke mos i theksuar shkaqet e ankesës, i ka propozuar Gjykatës së Apelit që të aprovojë ankesën si të bazuar, ta shfuqizojë pikën 3 të dispozitivit të aktvendimit të ankimuar, dhe t’i shpallë të pavlefshme të gjitha provat e sekuestruara.
Mbrojtësi i të akuzuarit Zejna, avokati Qerkini, kishte ushtruar ankesë mbi bazën e shkeljeve të dispozitave të KPP-së, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit të aprovojë ankesën si të bazuar dhe ta hudhë aktakuzën ndaj të akuzuarit Zejna, apo të anulojë aktvendimin e ankimuar dhe çështja penale të kthehet në rivendosje.
Ndërkaq, Prokuroria e Apelit me parashtresën e 28 majit 2025, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Speciale në raport me hedhjen e pjesërishme të akuzës për pikën VI, ndaj të akuzuarit Nagip Krasniqi dhe të konfirmohet aktakuza apo aktvendimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje, ndërsa ankesa e mbrojtësit të Krasniqit dhe ajo e mbrojtësit të Zejnës, të refuzohen si të pabazuara.
Gjetjet e Gjykatës së Apelit
Gjykata e Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe ankesës së PSRK-së, vlerësoi se pretendimet ankimore të Prokurorisë janë të bazuara dhe se aktvendimi i Themelores duhet ndryshuar në raport me të akuzuarin Nagip Krasniqi përkitazi me katër vepra penale në bashkëkryerje “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”, një vepër tjetër penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” dhe veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”. Apeli vendosi që për të gjitha këto vepra penale për të cilat ngarkohet Krasniqi, duhet të vazhdohet procedura penale sipas dispozitave procedurale të parapara për caktimin e seancës së shqyrtimit gjyqësor.
Kolegji i Apelit gjeti se Themelorja gabimisht ka aprovuar pjesërisht kërkesën për hudhjen e aktakuzës të parashtruar nga avokati Virtyt Ibrahimaga dhe ka hedhur pikën VI të aktakuzës, duke pushuar procedurën penale në raport me Krasniqin për veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”.
Po ashtu, sipas Apelit, shkalla e parë gabimisht ka rikualifikuar veprat penale “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare” parashikuar me nenin 414, par.2 lidhur me par.1, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal, në një vepër penale në vazhdim “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” parashikuar me nenin 414, par.2 lidhur me par.1. lidhur me nenin 31, lidhur me nenin 77 të Kodit Penal.
“Në rastin konkret kolegji vlerëson se në bazë të provave dhe shkresave të tjera të lëndës, ka prova të mjaftueshme nga të cilat rezulton dyshimi i bazuar mirë se i akuzuari Nagip Krasniqi, ka kryer veprat penale për të cilat është akuzuar, për çka prokuroria edhe ka ngritur aktakuzën”, thuhet në vendimin e Apelit.
Gjithnjë sipas Apelit, dyshimi i bazuar mirë arsyetohet nga shkresat e lëndës dhe rezulton edhe nga përshkrimi faktik i dispozitivit të aktakuzës se kemi të bëjmë me përshkrimin inkriminues të të akuzuarit dhe me dashje për veprat penale për të cilat akuzohet, mirëpo, Themelorja nga ky përshkrim faktik dhe cilësim ligjor nxjerr përfundim të gabuar duke rikualifikuar veprën penale dhe duke bërë pushimin e çështjes penale për veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”, pa u vërtetuar faktet vendimtare e për të cilat duhet të bëhet administrimi i provave që kanë rezultuar, e të cilat duhet të administrohen në shqyrtim gjyqësor.
Në vendim thuhet se në seancën fillestare, sipas procesverbalit, i akuzuari Ymer Dragusha ka pranuar se ka kryer katër vepra penale në bashkëveprim “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” me të akuzuarin Nagip Krasniqi. Marrëveshja për pranim fajësie i është aprovuar, kurse shpallja e aktgjykimit për të, ëshë shtyrë deri në përfundim të gjykimit. Ndërkaq, Krasniqit veprat penale i janë rikualifikuar në një të vetme “Keqpërdorim i detyrës zyrtare” në vazhdim nga neni 414, par.2. lidhur me par.1, nenin 31, lidhur me nenin 77 të Kodit Penal., edhe pse ndaj dy të akuzuarve është në zhvillim e sipër një procedurë e përbashkët penale për vepra penale në bashkëkryerje.
“Kolegji nuk pajtohet me qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë që në këtë fazë të procedurës të bëhet rikualifikimi i veprave penale, për faktin se në këtë çështje penale kemi të bëjmë me një aktakuzë të përbashkët, ku të akuzuarit akuzohen se kanë kryer vepra penale në bashkëveprim, si dhe kemi një procedurë të përbashkët penale, andaj kolegji edhe nuk pajtohet me qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë lidhur me rikualifikimin e veprës penale, prandaj edhe gjen se në këtë fazë të procedurës penale duhet të shkohet në shqyrtim gjyqësor me aktakuzën fillestare”, thuhet në vendim.
Po ashtu, Apeli konsideron se nuk qëndrojnë pretendimet e mbrojtjes së Krasniqit dhe Zejnës se nuk ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin se bazuar mirë, pasi nga shikimi i shkresave të lëndës rezulton se ka prova që janë të mjaftueshme për ta mbështetur dyshimin e bazuar.
Shkalla e dytë vlerëson se Themelorja ka vepruar drejt në pjesën e aktvendimit të ankimuar kur ka refuzuar kërkesat e mbrojtjes për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave, sepse pretendimet ankimore në këtë fazë u vlerësuan të pabazuara. Po ashtu, thuhet se nuk ekzistojnë arsyet ligjore për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave.
Të pabazuar, Apeli e gjen edhe pretendimin e mbrojtjes se akuzës i mungon shpjegimi i arsyes lidhur me ngritjen e aktakuzës. Shkalla e dytë vlerëson se provat janë marrë në mënyrë të ligjshme dhe se në shqyrtim gjyqësor të njëjtat do të administrohen, duke iu thënë mundësi mbrojtjes së të akuzuarve për t’i kundërshtuar provat dhe se gjykata do të vendos në bazë të provave të cilat do të administrohen.
Apeli thekson se aktakuza është e bazuar dhe e ligjshme, i plotëson të gjitha kushtet nga aspekti ligjor që të procedohet tutje për shqyrtim gjyqësor, ku Themelorja do t’i administrojë të gjitha provat dhe mbi bazën e tyre do të vendos.
Andaj, Apeli vendosi që ankesat e mbrojtjes duhet të refuzohen sepse nuk ekzistojnë arsye ligjore për hudhjen e aktakuzës, pasi provat janë marrë në mënyrë të ligjshme, ka dyshim të bazuar mirë dhe rrjedhimisht çështja duhet të kalojë në shqyrtim gjyqësor.
Në seancën fillestare të mbajtur më 7 shkurt 2025, Krasniqi dhe Zejna janë deklaruar të pafajshëm. I akuzuar në këtë rast është dhe Ymer Dragusha, mirëpo i njëjti ka arritur marrëveshje me Prokurorinë për pranimin e fajësisë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 30 dhjetor 2024 ngriti aktakuzën e re ndaj ish-kryeshefit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqi si dhe Ymer Dragushës dhe Isuf Zejnës. Nagip Krasniqi dhe Ymer Dragusha akuzohen për “Keqpërdorim të detyrës zyrtare”. Krasniqi akuzohet edhe për “Zbulim të fshehtësisë zyrtare”. Kurse, Isuf Zejna akuzohet për “Ndihmë në kryerjen e veprës penale keqpërdrim i detyrës zyrtare”. Dragusha ka arritur marrëveshje për pranim fajësie me Prokurorinë.
Në aktakuzën e siguruar nga “Betimi për Drejtësi“, thuhet se Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, Dragusha në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zyrës së prokurimit dhe Zejna, si përfaqësues i kompanisë “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C”, akuzohen se me veprimet e tyre i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit rreth 37 milionë euro.
Pika e parë e dispozitivit të aktakuzës ngarkon Krasniqin që si kryeshef i KEK-ut dhe Dragusha si u.d i drejtorit të zyrës së prokurimit në periudhën kohore prej 17 janarit 2022 deri më 27 janar 2023, duke keqpërdorur detyrën dhe autoritetin zyrtar, kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim që t’i mundësojnë përfitim personit tjetër- në këtë rast operatorit ekonomik “Litwin S.A’’, t’ua shkelin të drejtat e personave tjerë, si dhe t’i shkaktojnë dëm buxhetit të Kosovës.
Aktakuza thotë se duke i shfrytëzuar pozitat zyrtare, me rastin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit i emërtuar si “Riparimi kapital emergjent i kalldasë blloku A5”, kanë vepruar në kundërshtim të plotë me rregullat e përcaktuara me Ligjin me nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës.
Sipas aktakuzës, më 27 dhjetor 2022, Krasniqi e fton në zyrën e tij të pandehurin Dragusha dhe dëshmitarin Emin Tmava, duke kërkuar nga ta që në kundërshtim me rregullat e LPP-së të fillojnë procedurën e hulumtimit të tregut, me qëllim që të fillojnë procedurën e negociuar për tenderin e lartcekur edhe përkundër faktit se i pandehuri Dragusha e vë në dijeni se një procedurë e tillë është në kundërshtim me rregullat e LPP-së.
Por, në aktakuzë thuhet se përkundër faktit se ishte në dijeni se ky veprim ishte i kundërligjshëm, sipas kërkesës së të pandehurit Krasniqi, i pandehuri Dragusha kërkon nga zyrtari Tmava që t’i ftojë në takim përfaqësuesit e OE “Intering’’, ‘’Monting Energjetika’’ dhe “Litwin S.A”, të cilët operatorë paraprakisht ishin shpallur të papërgjegjshëm në procedurën e hapur të prokurimit.
Kurse, më 29 dhjetor 2022, Krasniqi dhe Dragusha thuhet se në lidhje me tenderin për procedurë të negociuar, kanë zhvilluar negociata me operatorët ekonomikë të cekur më lartë, pa qenë anëtarë të komisionit për vlerësim-negocim dhe ende pa u bë njoftimi për shpallje në faqen e e-prokurimit të KRPP-së, ashtu që më 16 janar 2023 pas përfundimit të negociatave me këtë operator, ka bërë njoftimin për shpallje në e-prokurim, me ç ‘rast ka eliminuar nga gara operatorët ekonomikë “Intering” SH.P.K’’ dhe ‘’Monting Energjetika’’ me qëllim që ta favorizojë operatorin ekonomik “Litwin S.A”.
Aktakuza thotë se pas eliminimit të dy operatorëve të lartcekur, sipas vendimit të 20 janarit 2023, i pandehuri Krasniqi ka themeluar komisionin për vlerësimin-negocimin e ofertës për aktivitetin e prokurimit “Riparimi kapital emergjent i kalldasë blloku A5”, në përbërje të: Remzi Beshirit– kryetar i komisionit, Skender Isufit dhe Emin Tmavës, anëtarë, me qëllim të zhvillimit të negociatave me operatorin ekonomik “Litwin S.A”, të cilët në raportin e vlerësimit të 25 janarit 2023, kanë konstatuar se ky operator nuk i ka plotësuar kërkesat në dosje të tenderit si dhe nuk iu ka përmbajtur premtimeve të dhëna gjatë zhvillimit të negociatave, duke rekomanduar anulimin e këtij aktiviteti të prokurimit, për shkak se operatori ekonomik kishte kërkuar ndryshimin e tri kushteve të tenderit dhe atë: zvogëlimin e garancisë bankare, zgjatjen e afatit për kryerje të punëve dhe uljen e përqindjes së penaltive.
Gjithnjë sipas aktakuzës, më 26 janar 2023, i pandehuri Nagip Kransiqi, përkundër faktit se ishte njoftuar me raportin e komisionit se operatori ekonomik në fjalë nuk i kishte plotësuar kushtet e tenderit, përmes e-mailit e konfirmon pranimin e kushteve të operatorin ekonomik “Litwin S.A” të paraqitura përmes e-mailit më 25 janar 2023, e urdhëron të pandehurin Dragusha që të nënshkruajë kontratën, e cila u nënshkrua më 27 janar 2024, ende pa u siguruar garancioni bankar i cili do të ekzekutohej në rast të dështimit të kontratës.
Andaj, si rezultat i veprimeve të të pandehurve për periudhën kohore 19 korrik 2022 deri më 6 maj 2023, blloku A5 ishte jashtë funksionit, andaj KEK u detyrua që të importojë energji elektrike në sasi prej 890,016 MWh, duke i shkaktuar KEK-ut dhe buxhetit të Kosovës dëm në shkallë të madhe, në shumën prej 36 milionë e 349 mijë e 638 euro e 62 centë.
Me këtë, akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, e paraparë dhe sanksionuar me nenin 414, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.
Në pikën e dytë të aktakuzës, Nagip Krasniqi dhe Ymer Dragusha akuzohen se në periudhën dhjetor 2021 deri në prill 2023, me dashje, në bashkëkryerje, në cilësinë e personave zyrtarë, duke i tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim që t’i mundësojnë përfitim pasuror personit tjetër – operatorit ekonomik “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C’’ dhe t’ua shkelin të drejtat e personave tjerë që ushtrojnë veprimtari të tilla, me rastin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit i emërtuar si “Angazhimi i një kompanie konsulent ligjor”, në lidhje me tenderin e prokurimit me procedurë të negociuar, kanë lidhur kontratën me “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C” në kundërshtim me rregullat e përcaktuara me LPP.
Aktakuza thotë se i pandehuri Nagip Krasniqi, pasi që më parë ishte konsultuar për termat e referencës me të pandehurin Isuf Zejna, aksionar i kompanisë “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C”, më 2 mars 2023 ka kërkuar nga i pandehuri Ymer Dragusha, që të iniciohet procedura e prokurimit të negociuar për angazhimin e konsulentit për këshillime në aspektin ligjor dhe të prokurimit për kryeshefin ekzekutiv dhe stafin e KEK-ut edhe përkundër faktit se në deklaratën e nevojave dhe përcaktimit të disponushmërisë së fondeve DNPDF nuk ishte e paraparë, duke e përcaktuar si operator të vetëm “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C”, me të cilin kishte raporte të ngushta shoqërore në njërën anë e në anën tjetër ky operator paraprakisht në një procedurë të hapur të prokurimit ishte shpallur i papërgjegjshëm, duke qenë në dijeni se për një proces të tillë sipas ligjit duhet të zhvillohet procedurë e hapur e prokurimit.
Tutje, thuhet se i pandehuri Ymer Dragusha, edhe përkundër faktit se ishte në dijeni se kërkesa e të pandehurit Nagip Krasniqi, ishte në kundërshtim me LPP-në, më 2 mars 2023, e fillon procedurën e prokurimit me titull “Angazhimi i një kompanie konsulent ligjor” përmes shkresës drejtuar KRPP-së. Aty thuhet se përkundër rekomandimit të KRPP-së, të 6 marsit 2023, që për këtë aktivitet duhet të zhvillohet procedurë e hapur, të pandehurit Krasniqi dhe Dragusha, kanë zhvilluar procedurën e negocimit me operatorin ekonomik “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C”.
Andaj, thuhet se më 3 prill 2023 pas urdhrit të Krasniqit, i pandehuri Dragusha e nënshkruan kontratën me operatorin ekonomik “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C” në vlerë prej 60 mijë euro.
Me këtë, akuzohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.
Gjithnjë sipas aktakuzës, në pikën e tretë thuhet se Nagip Krasniqi dhe Ymer Dragusha, gjatë muajit dhjetor 2022 e deri më 18 prill 2023 , me dashje në bashkëkryerje, në cilësinë e personave zyrtarë, duke keqpërdorur detyrën dhe autoritetin zyrtar, i kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim që t’i mundësojnë përfitim operatorit ekonomik “Ergotem S.A”, duke ua shkel të drejtat e personave tjerë e duke i shkaktuar dëme buxhetit të Kosovës, me rastin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit në procedurë të hapur, i emërtuar si “Pllakat rrëshqitëse në PF-kanalet e mullinjve të thëngjillit”, kanë vepruar në kundërshtim të plotë me rregullat e përcaktuara me Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).
Fillimisht, thuhet se i pandehuri Krasniqi disa muaj pas njoftimit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) për tenderin e shënuar si më lartë, në mënyrë të kundërligjshme i fton në takim përfaqësuesit e operatorit ekonomik “Ergotem S.A” nga Greqia, me qëllim që të zhvillojnë një vizitë në vendpunishten e KEK-ut dhe në kundërshtim me rregullat e LPP-së i urdhëron zyrtarët përgjegjës të KEK-ut, që t’ia dërgojnë specifikimet teknike të tenderit këtij operatori, ende pa u bërë shpallja e tenderit.
Tutje, sipas pikës së tretë të aktakuzës thuhet se Krasniqi më 15 dhjetor 2022 në mënyrë të kundërligjshme dhe në shkelje të parimit të barazisë dhe jo diskriminimit të përcaktuar në nenin 7 të LPP-së, në një procedurë të hapur ku nuk lejohet njoftimi paraprak i ofertuesve, i shkruan SMS të pandehurit Dragusha dhe e urdhëron që për tenderin që do të shpallet më 16 dhjetor 2022, të ftohen operatori ekonomik ‘’SBB’’ dhe operatori ekonomik “Ergotem S.A”, duke përcaktuar paraprakisht konkurruesit/ofertuesit e tenderit dhe pastaj në të njëjtën datë bëhet shpallja e njoftimit për kontratë.
Tutje, thuhet se pas përfundimit të procesit të vlerësimit të ofertave nga ana e komisionit vlerësues, operatori ekonomik ”Ergotem S.A” shpallet fitues i tenderit dhe ftohet për nënshkrim të kontratës, megjithatë para nënshkrimit të kontratës operatori ekonomik ‘’Ergotem S.A” kërkon nga KEK-u, ndryshimin e kushteve të tenderit, në veçanti lidhur me lartësinë e garancionit bankar që në dosje të tenderit ishte 50% kurse operatori ekonomik kërkonte që të jetë 10%, për çka edhe të pandehurit Krasniqi dhe Dragusha më 21 mars 2023, në zyrat e KEK-ut, mbajnë një takim me përfaqësuesit e operatorit ekonomik dhe kundërligjshëm e pranojnë kërkesën e operatorit ekonomik.
Kështu që, thuhet se garancioni bankar nga 50% zbritet në 15%, me ç’rast më 7 prill 2023, nënshkruhet kontrata nga i pandehuri Ymer Dragusha, ndërsa më 18 prill 2023, nënshkruhet nga i pandehuri Nagip Krasniqi, në shumën 1 milion e 621 mijë e 544 euro e 20 centë.
Andaj, me këto veprime Krasniqi dhe Dragusha po ngarkohen me veprën penale në bashkëkryerje “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, e paraparë dhe sanksionuar me nenin 414, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.
Në pikën e katërt të aktakuzës ngarkohen sërish Nagip Krasniqi dhe Ymer Dragusha, ku thuhet se më 25 janar 2023, me dashje, në bashkëkryerje, në cilësinë e personave zyrtarë, pra i pandehuri Krasniqi si kryeshef ekzekutiv i KEK-ut dhe i pandehuri Dragusha si u.d drejtor i zyrës së prokurimit, duke keqpërdorur detyrën dhe autoritetin zyrtar, kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim që t’i mundësojnë përfitim operatorit ekonomik “Tuv Hellas” dhe t’ua shkelin të drejtat e personave tjerë, ashtu që me rastin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit në procedurë të negociuar, i emërtuar si “Blerja e shërbimeve për mbikëqyrjen e implementimit të projektit, dizajni, furnizimi dhe kryerja e punëve lidhur me dilatimin e kalldave B1 dhe B2 në TC Kosova B”, kanë vepruar në kundërshtim të plotë me rregullat e përcaktuara me LPP.
Sipas pikës së katërt të aktakuzës, thuhet se më 24 janar 2023 ende pa u bë shpallja e njoftimit për tender, i pandehuri Krasniqi, i shkruan të pandehurit Dragusha dhe kundërligjshëm e obligon që të kontaktojë me operatorin ekonomik “Tuv Hellas” dhe ta ftojë që të aplikojë për tender të negociuar, mirëpo zyrtarët e KEK-ut fillimisht e njoftuan të pandehurin Krasniqi se ky veprim ishte në kundërshtim me nenin 7 të LPP-së, përkundër kësaj i pandehuri Krasniqi, përmes e-mailit, e kërcënon zyrtarin Abedin Kabashi se do ta largojë nga puna nëse nuk vepron sipas urdhrave të tij, andaj nën kërcënim dhe presion, zyrtarja Myrvete Gërguri, e kontakton kompaninë në fjalë dhe i ofron udhëzime të nevojshme se si të aplikojë në tender, krejt kjo një ditë para shpalljes së tenderit sepse më 25 janar 2023, bëhet njoftimi për shpalljen e tenderit në e-prokurim.
Tutje, thuhet se përkundër njoftimit nga zyrtarë përgjegjës se nuk mund të zhvillohet procedurë e negociuar në rastin e këtij tenderi, të pandehurit e kanë shpërfillur njoftimin dhe kanë vazhduar me procedurë të negociuar vetëm me operatorin ekonomik “TUV Hellas’’, të cilin veçse e kishte përzgjedhur i pandehuri Krasniqi, ende pa u shpallur tenderi.
Gjithnjë sipas aktakuzës, gjatë procedurës së negocimit, të pandehurit në mënyrë të kundërligjshme i bëjnë favor këtij operatori duke ia zbritur kriterin tenderues të garancionit bankar nga 50% në 10% dhe përkundër faktit se operatori ekonomik kishte mungesë të dokumentacionit në dosjen e tenderit për pikat tenderuese si: referenca për punë, diplomat e ekspertëve dhe certifikata ISO 9001, bazuar në faktin se gjatë procedurës negocimit i pandehuri Nagip Krasniqi, personalisht disa herë kishte pasur kontakte telefonike me përfaqësuesin e këtij operatori dhe duke qenë në dijeni për mangësitë që operatori ekonomik kishte në raport me kushtet e tenderit, vendosën që të nënshkruajnë kontratë me këtë operator më 30 mars 2023, në vlerë prej 628 mijë e 425 euro.
Për këto veprime, Krasniqi dhe Dragusha ngarkohen me veprën penale në bashkëkryerje “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, sipas nenit 414, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.
Në pikën e pestë të aktakuzën, thuhet se i pandehuri Nagip Krasniqi më 25 nëntor 2022, me dashje, duke keqpërdorur detyrën zyrtare ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim që t’i mundësojë përfitim operatorit ekonomik “Bahri Asllan & FAM ” dhe t’ua shkel të drejtat e personave tjerë, në këtë rast operatorit ekonomik “Takraf” dhe t’i shkaktojë dëm buxhetit të Kosovës, ashtu që me rastin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit në procedurë të negociuar i emërtuar si “Punë shtesë në riparimin e ekskavatorit E9 – Montimi i shtratit sferik”, ka shkelur rëndë rregullat e përcaktuara me LPP.
Aktakuza thotë se fillimisht ka urdhëruar aktivitetin e prokurimi të lartcekur, pastaj ka zhvilluar të ashtuquajturën ‘’faza fillestare të negociuara’’ me operatorin ekonomik “Bahri Asllan & FAM”, mirëpo për shkak të kushteve të negocimit, i ka pezulluar negociatat me këtë operator dhe ka hapur negociata të reja me operatorin ekonomik “Takraf”, me të cilin pas disa takimeve më 26 korrik 2022 arriti një marrëveshje e cila nuk u ekzekutua menjëherë për shkak të kushteve në terren, andaj u shty deri në krijimin e kushteve atmosferike.
Aty thuhet se përkundër faktit që me operatorin ekonomik “Takraf”’, kishte një marrëveshje të dakorduar siç u përshkrua më lartë, i pandehuri Nagip Krasniqi, përmes zyrtares së tij i dërgon e-mail operatorit ekonomik “Bahri Asllan & FAM ” dhe e fton që të fillojë punën edhe pse nuk kishte ndonjë kontratë të nënshkruar më të, kështu që operatori ekonomik në fjalë, më 18 tetor 2022 kishte hyrë në vendpunishte, ndërsa pas një muaji, me datën 25 nëntor 2022, e nënshkruan një aneks-kontratë me këtë operator ne vlerë prej 279 mijë e 664 euro e 72 centë, vlerë kjo tri herë më e lartë se marrëveshja që kishte nënshkruar me operatorin ekonomik “Takraf”, duke e diskriminuar “Takraf” dhe duke i shkaktuar dëm në shkallë të madhe KEK-ut dhe buxhetit të Republikës së Kosovës, në vlerën mbi 90 mijë euro.
Andaj me këto veprime, Krasniqi po ngarkohet me veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, sipas nenit 414, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.
Zbulimi i fshehtësisë zyrtare nga komunikimet me Dejona Mihalin
Pika e gjashtë e aktakuzës, ngarkon Nagip Krasniqin se në periudhën kohore 2022-2023, me dashje, në vazhdimësi, në cilësinë e personit zyrtar ka zbuluar fshehtësi zyrtare lidhur me procedurat e prokurimit të cilat po zhvilloheshin në KEK, duke i ndarë me personin jozyrtar, përkatësisht me Dejona Mihalin, e cila nuk mban asnjë pozitë zyrtare në administratën shtetërore, e për të cilat informata kishte qasje si rezultat i detyrës së tij dhe të cilat nuk ishin publike.
Në aktakuzë thuhet se më 2 korrik 2022, në ora 8:21 PM, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’WhatsApp’’, me Mihalin, i ka dërguar informatën lidhur me dyshimin për abuzimin e energjisë elektrike nga ana e KESH-it sipas marrëveshjes së datës 24 qershor 2022 në mes të KEK dhe KESH. Kurse, më 22 prill 2022, në ora 06:25 PM, i pandehuri gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’Signal’’ i ka dërguar Mihalit dy dokumente për eksportet e energjisë elektrike për muajin mars- prill 2022, pas pranimit të lajmit nga ana e saj lidhur me publikimin e një informacioni nga portali ‘’Reporteri’’ me titullin “Kompania GEN e lidhur me ambasadorin Berisha mori 4.2 milion euro nga Kosova për dy muaj të krizës energjetike’’.
Kurse, thuhet se më 24 shkurt 2022, në ora 7:59, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’Signal’’ i ka dërguar Mihalit një dokument me titull “Agjenda e takimit të datës 09.02.2023’’, në të cilën janë të përfshira pikat kryesore si dhe termat e referencës për prokurimin e titulluar “Shërbime të Konsulencës Ligjore dhe Rregullatorët”. Ndërsa, më 12 prill 2023 në ora 4:25 PM, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’Signal’’ i ka dërguar Mihalit, një draft-autorizim për angazhimin e një konsulenti të jashtëm për asistencë teknike për sektorin e fushëveprimit të KEK-ut, përkatësisht angazhimin e ekspertit Gazmend Begolli.
Gjithnjë sipas aktakuzës, më 4 gusht 2022, në ora 3:59 PM, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’Signal’’ i ka dërguar Mihalit, kërkesën drejtuar Qeverisë së Republikës së Kosovës përkatësisht kryeministrit të Kosovës dhe ministrave të Qeverisë për plotësim/ndryshimin e vendimit për shpalljen e emergjencës energjetike. Kurse, më 29 shtator 2022 në ora 3:48 PM, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’WhatsApp’’ me anëtarët e të njëjtit grup e ka dërguar tabelën me të dhënat/çmimet e gjashtë tenderuesve të cilët kanë ofertuar për aktivitetet e prokurimit “Riparimi kapital i kalldasë dhe Riparimi kapital i turbinës dhe gjeneratorit”.
Aktakuza thotë se më 13 tetor 2022, në ora 7:17 PM, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’WhatsApp’’, në grupin ku bënte pjesë Mihali, e ka dërguar informatën të cilën e ka pranuar nga anëtari i komisionit të vlerësimit dhe negocimit Skender Isufi, në lidhje me tenderin me numër KEKC-22-287-51, përkitazi me ofertat e ofruara nga operatorët ekonomikë, si dhe komunikime tjera në këto platforma. Dhe se më 16 maj 2022, gjatë komunikimeve në rrjetin social ‘’Signal’’ i ka dërguar Mihalit, një komunikim-foto me shkrimin e tre emrave dhe pozitave të zyrtarëve në KEK: Driton Bytyqi, Emin Tmava dhe Mustafa Kavaja, pas të cilës e njëjta i kthen përgjigje dhe për secilin veç e veç i jep informata për profilin e secilit nga të lartcekurit.
Me këtë, akuzohet se ka kryer veprën penale “Zbulimi i fshehtësisë zyrtare”, e paraparë dhe sanksionuar me nenin 426, paragrafi 1 lidhur me paragrafin 5 të Kodit Penal.
Kurs, pika e shtatë e aktakuzës ngarkon Isuf Zejnën se gjatë dhjetorit 2021 e deri në prill të 2023-ës, në Prishtinë si përfaqësues i kompanisë “ Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C” me dashje dhe me qëllim të përfitimit personal, ka ndihmuar të pandehurin Krasniqi që ta keqpërdor detyrën zyrtare në lidhje me tenderin e titulluar “Angazhimi i një kompanie konsulent ligjor”.
Fillimish, thuhet se më 14 shkurt 2023 i ka ndihmuar Krasniqit në përgatitjen e termave të referencave në tenderin ku ka marrë pjesë vetë, kështu Krasniqi i ka dërguar fillimisht një draft të termave të referencës për tenderin të pandehurit Zejna, e ku ky i fundit ia kthen drafin Krasniqit dhe më pas Krasniqi të njëjtin e dërgon te Zyra e Prokurimit në KEK dhe u kërkon inicimin e këtij aktiviteti të prokurimit me procedurë të negociuar.
Tutje, sipas kësaj pike të aktakuzës, thuhet se më të kuptuar këtë Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) i shënon KEK-ut shkresën përmes së cilës e rekomandon se kjo procedurë duhet të zhvillohet me procedurë të hapur me qëllim të rritjes së transparencës dhe konkurrencës, mirëpo i pandehuri Krasniqi për shkak të raporteve të ngushta me të pandehurin Zejna, e injoron këtë rekomandim dhe më 3 prill 2023, e nënshkruan kontratën me operatorin “Rexhepi Zeqiri Zejna L.L.C”, respektivisht me të pandehurin Isuf Zejna, duke e shpërblyer me shumën prej 60 mijë euro.
Andaj me këto veprime, Zejna akuzohet se ka kryer veprën penale të ndihmës në kryerjen e veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, sipas nenit 414, paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 33 të Kodit Penal.
Kujtojmë se ish-kryeshefi i KEK-ut, Nagip Krasniqi, edhe në një rast tjetër akuzohet për korrupsion, e për të cilën aktakuzë në seancën fillestare të 8 tetorit 2024 është deklaruar i pafajshëm. /BetimipërDrejtësi