Apeli ia zbut dënimin të akuzuarit për shtytje në terrorizëm Gjykata Apelit ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, me të cilin Liridon Beqiri ishte dënuar me 2 vite burgim për shtytje në kryerje të veprave terroriste dhe 3 mijë euro gjobë për armëmbajtje pa leje. Për shtytje në terrorizëm, Apeli e dënoi Beqirin me një vit burgim, kurse për armëmbajtje pa leje ia vërtetoi…