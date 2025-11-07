Aparati i shtetit lëshohet kundër Arian Tahirit | Kurti me një kallaballëk ministra e zyrtarë të tjerë edhe sot në Mitrovicë
Lideri i VV-së, Albin Kurti, nuk po i ndahet Mitrovicës. As moti i ligë e me shi sot nuk e ka penguar të parin e VV-së që të shkuar në këtë qytete dhe për të ndihmuar kandidatin e VV-së për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci. Në një video të publikuar nga “Jepi Zë”, Kurti shihet…
Lajme
Lideri i VV-së, Albin Kurti, nuk po i ndahet Mitrovicës.
As moti i ligë e me shi sot nuk e ka penguar të parin e VV-së që të shkuar në këtë qytete dhe për të ndihmuar kandidatin e VV-së për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci.
Në një video të publikuar nga “Jepi Zë”, Kurti shihet në një aktivitet elektoral duke i përshëndetur disa qytetar.
Me vete ai kishte marrë edhe një pjesë të kabinetit qeveritar në detyrë.
Kurti në video shihet bashkë me Xhelal Sveçlen, Albulena Haxhiun, Elbert Krasniqin dhe zyrtarë të tjerë.