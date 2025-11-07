Aparati i shtetit lëshohet kundër Arian Tahirit | Kurti me një kallaballëk ministra e zyrtarë të tjerë edhe sot në Mitrovicë

Lideri i VV-së, Albin Kurti, nuk po i ndahet Mitrovicës. As moti i ligë e me shi sot nuk e ka penguar të parin e VV-së që të shkuar në këtë qytete dhe për të ndihmuar kandidatin e VV-së për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci. Në një video të publikuar nga “Jepi Zë”, Kurti shihet…

Lajme

07/11/2025 13:23

Lideri i VV-së, Albin Kurti, nuk po i ndahet Mitrovicës.

As moti i ligë e me shi sot nuk e ka penguar të parin e VV-së që të shkuar në këtë qytete dhe për të ndihmuar kandidatin e VV-së për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci.

Në një video të publikuar nga “Jepi Zë”, Kurti shihet në një aktivitet elektoral duke i përshëndetur disa qytetar.

Me vete ai kishte marrë edhe një pjesë të kabinetit qeveritar në detyrë.

Kurti në video shihet bashkë me Xhelal Sveçlen, Albulena Haxhiun, Elbert Krasniqin dhe zyrtarë të tjerë.

Lajme të fundit

Dy palët ishin të armatosura- Detaje të reja...

“Lamtumirë Babi” – Bashkëshortja e njërit nga të...

Në Gjykatë kërkohet pezullimi i projektbuxhetit 2026, Qeveria...

Dikur edhe ditëlindjet i festonin bashkë – Si...