AP: Veteranët protestuan kundër gjykatës së mbështetur nga BE që ndjek penalisht ish-luftëtarët
Agjencia amerikane e lajmeve “Associated Press” ka raportuar në lidhje protestën e organizuar nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-së. Sipas AP-së, veteranët e luftës së Kosovës mbajtën një protestë të enjten kundër Gjykatës Speciale, gjykatë kjo e mbështetur nga Bashkimi Evropian, që ndjek penalisht ish-luftëtarët e tyre që zhvilluan luftën e viteve 1998-99…
Sipas AP-së, veteranët e luftës së Kosovës mbajtën një protestë të enjten kundër Gjykatës Speciale, gjykatë kjo e mbështetur nga Bashkimi Evropian, që ndjek penalisht ish-luftëtarët e tyre që zhvilluan luftën e viteve 1998-99 për pavarësi nga Serbia, duke pretenduar se gjykata është e anshme dhe e padrejtë.
Mijëra njerëz u mblodhën në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtina, në sheshin kryesor “Skënderbeu”, për të brohoritur në mbështetje të ish-udhëheqësve të arrestuar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Protesta u organizua nga shoqata e veteranëve e njohur si OVL-UÇK nën moton: “Së bashku kundër padrejtësisë. UÇK-ja është lavdi, jo aktakuzë. Sot UÇK, nesër e gjithë historia jonë”.
“Nuk u raportua dhunë”, thotë AP.
“Ata janë heronj”, shkruhej në një poster, me emrat e katër udhëheqësve të UÇK-së që përballen me gjyqin në gjykatën e Dhomave të Specializuara të Kosovës të mbështetur nga BE-ja, me seli në Hagë, Holandë. “Gjykata speciale po deformon historinë tonë, po tregon padrejtësi ndaj atyre që luftuan për lirinë dhe dinjitetin njerëzor”, tha Hysni Gucati, kreu i organizatës së veteranëve.
Që nga viti 2020, katër udhëheqës të lartë të UÇK-së kanë qenë në paraburgim nga gjykata – ish-Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarët e Parlamentit Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, dhe ish-ligjvënësi Rexhep Selimi. Ata përballen me akuza që përfshijnë vrasje, torturë dhe persekutim të civilëve gjatë dhe pas luftës.
Gjykata dhe një zyrë prokurori e asociuar u krijuan pas një raporti të vitit 2011 nga Këshilli i Evropës, një organ i të drejtave të njeriut, që përfshinte akuza se luftëtarët e UÇK-së trafikuan organe njerëzore të marra nga të burgosurit dhe vranë serbë dhe bashkëqytetarë shqiptarë etnikë. Akuzat për marrjen e organeve nuk janë përfshirë në aktakuzat e lëshuara nga gjykata.
Dy ish-anëtarë të tjerë të UÇK-së janë dënuar tashmë nga gjykata e Hagës, përfshirë Pjetër Shalën. Gjithashtu, Gucati dhe një zyrtar tjetër i organizatës janë dënuar nga gjykata në Holandë për frikësim të dëshmitarëve dhe pengim të drejtësisë.