Anxhelina shfaqet plot stil në rrjete sociale

Bukuroshja kosovare, Anxhelina Hadergjonaj, është mjaft e njohur për linjat trupore që posedon, shkruan lajmi.net.

Ajo paraqitet mjaft me stil në Instagram, ku në një fotografi të fundit shihet e veshur me pantallona dhe këmishë të vjollce me të cilat mori vëmendjen e ndjekësve.

Së fundi ajo ka bërë rikthimin e saj në muzikë me një këngë në gjuhën angleze e cila u pëlqye mjaft shumë nga publiku.

Projekti i fundit muzikor nga Anxhelina titullohet “No Drama” dhe mund ta dëgjoni përmes link-ut më posht./Lajmi.net/