E veshur me një fustan me ngjyrë të zezë, ajo ka venë në dukje këmbët e gjata joshëse, shkruan lajmi.net.

Anxhelina Hadërgjonaj, mori vëmendje me kombinimin e bukur të veshjes si pothuajse në çdo paraqitje.

View this post on Instagram A post shared by A N X H E L I N A (@anxhelina)

Fustanin e ka përshtatur me një palë take me ngjyrë të bardhë është shfaqur e rregulluar me makijazh dh flokët i ka kapur në pjesë e sipërme të kokës.

Ndryshe, “Run For”, mban titullin projekti i fundit muzikor i lansuar nga Anxhelina./Lajmi.net/