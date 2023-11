Anulohet stërvitja e Ballkanit në stadiumin “Air Albania”, për këtë arsye zhvendoset diku tjetër

Trajneri i Ballkanit, Ilir Daja ka folur në konferencë për media, para ndeshjes kundër Viktoria Plzen, në Ligën e Konferencës.

Ballkani dhe Viktoria Plzen do të përballen të enjten nga ora 18:45, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net.

Stërvitja e fundit e Ballkanit sonte nuk do të mbahet në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, por në Kompleksin e Federatës Shqiptare të Futbollit, që ndodhet gjithashtu në kryeqendrën shqiptare.

Këtë e ka konfirmuar edhe vetë trajneri Ilir Daja në konferencë për media.

Arsyeja e anulimit të stërvitjes në impiantin “Air Albania” është për shkak të kushteve atmosferike.

Ballkani zë vendin e tretë me katër pikë në Grupin C, një më shumë se Dinamo Zagrebi. Astana është e dyta me katër pikë po ashtu. Viktoria Plzen kryeson grupin me 12 pikë dhe ka siguruar kalimin tutje./Lajmi.net/