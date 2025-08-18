Anulohet shfaqja e filmit “Barbie” në Francë, shkak kërcënimet
Në komunën Noisy-le-Sec në Francë, shfaqja e filmit “Barbie” u anulua më 8 gusht në një kinema në natyrë pas kërcënimeve nga një grup i të rinjve.
Ata pretenduan se filmi “denigronte integritetin e grave dhe promovonte homoseksualitetin” dhe nuk ishte i përshtatshëm për të miturit.
Ngjarja ka shkaktuar reagime nga opozita dhe qeveria kombëtare.
Deputeti Yoann Gillet akuzoi autoritetet lokale për “dorëzim ndaj ideologjisë islamiste”, ndërsa ministri i Brendshëm, Bruno Retailleau dhe ministrja e Kulturës, Rachida Dati, e quajtën këtë një formë të re krimi që cenon aktivitetet kulturore.
Shumë banorë të lagjes Londeau, ku filmi ishte planifikuar të shfaqej, shprehën mbështetje për shfaqjen, duke theksuar se një grup i vogël nuk duhet të ketë fuqi mbi komunitetin dhe se religjioni nuk duhet të ndërhyjë në hapësirat publike.
Kryetari i komunës shtoi se zgjedhja e filmit ishte bërë me votim të banorëve dhe shprehu keqardhje për presionin që ndaloi shfaqjen e tij, e klasifikuar si e përshtatshme për të gjithë publikun në Francë.