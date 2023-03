Anulohet meçi Fury – Usyk?

Para disa dite kjo dyshe arriti marrëveshje edhe pse jo në letër, por gojarshit për një luftë të madhe gjatë muajit prill, shkruan Lajmi.net

Usyk pranoi të gjitha kushtet që kishte vendosur boksieri britanik, por faqja e njohur e boksit në rrjetet sociale “Boxing Kingdom” ka bërë një postim duke treguar se ky meç është anuluar.

“Tyson Fury vs Usyk do të anulohet. Ekipi i Usyk sapo i tregoi mediave”, shkruhet në postimin e faqes

Kujtojmë që oferta e Furyt për t’u përballur me Usyk kishte fitimin rreth 70 me 30 përqind./Lajmi.net/

TYSON FURY VS USYK COULD NOW BE CANCELLED! TEAM USYK HAS JUST TOLD MEDIA!

— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) March 17, 2023