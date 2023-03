Antwerpi kualifikohet në finale të Kupës vetëm pas penalltive, Muja i saktë nga 11-metërshi

Antwerpi i Arbnor Mujës është kualifikuar në finale të Kupës së Belgjikës duke triumfuar në ndeshjen e kthimit kundër Royale Union SG.

Klubi “mbretëror” triumfoi vetëm pas ekzekutimit të penalltive (4:3), pasi 90 minutat e rregullta dhe vazhdimet u mbyllën me rezultat 1:0 (1:1), shkruan lajmi.net.

Futbollisti nga Mitrovica, Arbnor Muja u inkuadrua në fushë në pjesë e dytë të vazhdimeve.

Muja u tregua i saktë nga penalltia e tretë e Antwerpit.

Arbnor Muja me bashkëlojtarë do të përballen në finale me KV Mechelen./Lajmi.net/