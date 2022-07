Antwerp – Drita, formacionet zyrtare Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Antwerp – Drita, e vlefshme për kualifikimet e Conference League. Ndeshja do të fillojë në orën 19:00 dhe do të luhet në Belgjikë, transmeton lajmi.net. Drita starton me formacionin 4-2-3-1, kurse Antwerp me 4-2-1-3. Më poshtë gjeni 11-shet zyrtare. /Lajmi.net/