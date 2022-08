Antony konfirmon se dëshiron të largohet nga Ajax

Antony ka zbuluar se ai vazhdon t’i tregojë klubit të Ajax-it se dëshiron të largohet para mbylljes së merkatos së verës.

Braziliani e ka bërë të qartë se dëshiron të largohet nga Ajax në ditët e ardhshme, me Manchester United që e ka bërë atë objektivin e tyre kryesor.

Megjithatë, kampionët holandezë nuk kanë ndërmend të humbasin yllin e tyre, diçka për të cilën 22-vjeçari është shumë i pakënaqur.

Në një intervistë me Fabrizio Romano pas lajmeve se Ajax kishte refuzuar një ofertë prej 90 milionë eurosh nga ‘Djajtë e Kuq’, Antony tha:

“Sot, në një takim me klubin, shpreha interesin tim të vjetër për t’u larguar, vetëm këtë herë me një ofertë të konsiderueshme në tavolinë. Të tjerët kishin ardhur tashmë! Ajax refuzoi me argumentin se kanë vetëm pesë ditë për të më zëvendësuar.

Unë nuk po i kërkoj Ajax-it të më lirojë, po i kërkoj Ajax-it të më shesë me ofertën më të lartë ndonjëherë për lojtarin e Eredivisie. Unë kam insistuar në këtë temë që nga shkurti në mënyrë që klubi të rindërtojë ekipin me qetësi”.

Antony do të shpresojë që dëshira e tij e qartë për t’u larguar nga Ajax do t’i detyrojë ata të bien dakord për një marrëveshje me Manchester United. Edhe pse vetëm pak ditë kanë mbetur nga afati kalimtar, skuadra e Alfred Schreuder do të ketë vështirësi për të zëvendësuar brazilianin e ri./Lajmi.net/