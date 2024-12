Antonio Tajani vjen në Kosovë, viziton KFOR-in italian për Krishtlindje Zëvendëskryeministri, njëherësh ministër i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, sot viziton Kosovën. Përveç se do të takohet me ushtarët e kontingjentit italian në Kosovë, ai do të ketë takime edhe me komandantin italian të KFOR-it, gjeneralin Enrico Barduani si dhe shefin e misionit EULEX, gjeneralin Giovanni Pietro Barbano. Në njoftimin e publikuar nga Ministria e…