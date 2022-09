Antonio Cassano: Ronaldo është i mirë, por do të mbetet gjithnjë i dyti Antonio Cassano ka folur në lidhje me rivalitetin e famshëm në mes të Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos. Sipas tij, portugezi është lojtar i mirë, por gjithnjë do të mbetet i dyti. Ai e sheh argjentinasin si të pakonkurrencë dhe të parin në listën e më të mirëve. “I dashur Cristiano Ronaldo! Ti je i…