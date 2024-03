Antonela nervozohet keq pasi dikush “e shpalli të vdekur” – reagon ashpër ajo

Ish-konkurrentja e Përputhen, Antonela Berisha, ka reaguar pas aludimeve që ajo ka ndërruar jetë.

Në një video, që ka qarkulluar në rrjetet sociale, thuhet që Antonela ka ndërruar jetë pas një ndërhyrje kirurgjike-estetike, shkruan lajmi. net.

Ajo përmes një shkrimi në Instagram, ka reaguar, duke shkruar së ajo do të ndërmerr masa ligjore ndaj atyre personave.

"Ma dërguan disa persona këtë lajmin dhe gjithashtu më erdhën shumë mesazhe, nuk e di si mund të shkojnë plaqat deri në këtë nivel për klikime. Shumë here janë vendosur lajme të rreme neper portale, por këtë herë, nuk do të hesht, do të ndërmarr procedura penale për kushdo qofshi ju", ka shkruar Antonela, në Instagram.