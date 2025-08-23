Anton Quni takohet me Papa Leo XIV në Itali – ia jep dhuratë një fotografi të Ibrahim Rugovës

Deputeti i LDK-së, Anton Quni së bashku me gruan e tij, Mirjanën kanë udhëtuar për në Itali, ku kanë takuar ditën e sotme, Papa Leo XIV. Quni këtë takim a ka cilësuar si përvojë të thellë shpirtërore dhe frymëzuese.

23/08/2025 18:46

Deputeti i LDK-së, Anton Quni së bashku me gruan e tij, Mirjanën kanë udhëtuar për në Itali, ku kanë takuar ditën e sotme, Papa Leo XIV.

Quni këtë takim a ka cilësuar si përvojë të thellë shpirtërore dhe frymëzuese.

”Një ditë vërtet e paharrueshme! Sot, së bashku me bashkëshorten time Mirjanën, patëm privilegjin e madh të takonim Shejntërinë e Tij, Papa Leo XIV, në një audiencë private.Kjo ishte një përvojë e thellë shpirtërore dhe frymëzuese. Energjia e tij e qetë dhe urtësia që ndau me ne e bënë këtë takim vërtet të veçantë. Ndihemi të bekuar dhe thellësisht mirënjohës për këtë mundësi të jashtëzakonshme dhe për bekimet e tij.” ka shkruar ai.

Deputeti i LDK-së i dha dhuratë Papës një fotografi të ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova.

Vatikan
23.08.2025

