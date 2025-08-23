Anton Quni takohet me Papa Leo XIV në Itali – ia jep dhuratë një fotografi të Ibrahim Rugovës
Lajme
Deputeti i LDK-së i dha dhuratë Papës një fotografi të ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova.
Postimi i plotë:
Vatikan
23.08.2025