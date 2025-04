Anton Quni me postim prekës për mikun e tij që vdiq në aksidentin në Suharekë: Enver, ike herët duke m’i lënë vetëm kujtimet

Një aksident tragjik ka ndodhur mbrëmjen e së enjtes në rrugën ndërmjet fshatrave Shirokë dhe Sopij të komunës së Suharekës, ku si pasojë e një vetaksidenti ka humbur jetën një person.

Personi që humbi jetën është Enver Kolgeci, mik i Anton Qunit.

Quni ka reaguar në “Facebook”, duke e vlerësuar lart personalitetin e të ndjerit.

“Lamtumirë Enver Kolgeci Miku im Enver, ike herët duke m’i lënë vetëm kujtimet. Do të të kujtoj me të gjitha ato vlera njerëzore; i drejtë e i sinqertë, këmbëngulës, gazmorë e i fjalës. Ishe shembull se si me modesti ju gëzoje fitoreve e sa me dinjitet i përballoje humbjet dhe dhimbjet. Jam krenar që të njoha dhe të kisha mik të veçantë! Pushofsh në paqe!“, shkroi ai