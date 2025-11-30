“Anton, a po don me kthy Serbinë?” – Lumir Abdixhiku ironizon me akuzat e LVV-së
Kryetari i LDK’së, Lumir Abdixhiku, i është përgjigjur akuzave të VV’së për kthimin e Serbisë në Kosovë.
Ai iu drejtua Anton Qunit, luftëtar i Koshares, duke e pyetur “a po don ti”.
Abdixhiku tha se kjo është gjuha e vetme që iu ka mbetur.
“Këta i kanë 6 vite në krye të qeverisë dhe rezultatet i keni katastrofale. Çmimet po rriten, rryma, fatura tash ju vjen edhe më e shtrenjtë e atje Vuk Hamoviqi po përfiton miliona pare të Kosovës prej importit të energjisë elektrike, të cilën këta provojnë me fshehë.
Edhe dje edhe sot nga 3-4 qind mijë euro në ditë t’i fitojnë. Pra ky është patriotizmi fals i tyre. Për atë arsye, ju lus të mobilizoheni fort, të mobilizoheni fort edhe të tregoni saktë se ku i kemi problemet, si duhet t’i qasemi këtyre problemeve. Po mos te lëjmë n’asnjë moment, për asnjë moment, që fatin e Republikës sonë t’ua lëjmë dikujt që as s’kupton politikisht dhe ka qëllim rrënimin e shtyllave identitare të Republikës së Kosovës.
Populli i Kosovës pret prej LDK-së. Edhe partitë tjera janë duke prit prej LDK-së. Nuk mbet parti në Kosovë që s’thotë po du me LDK-në. Krejt duam me LDK-në. Elektorati i tyre po thotë don me LDK-në. Nëse po doni kaq shumë me LDK-në, votoni LDK-në.
Pra ofendimet, sharjet i kanë për propagandë. Të vërtetën e kanë letrën e ofertës. E vërteta e tyre është hajde bëhemi bashkë, sepse ata e dijnë që LDK-ja e bën shtetin, sepse ata dijnë që kuadrot që i ka Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk i ka askush, sepse ata dijnë se ne kur të mbledhemi këtu në Prizren, qytetin e dytë më të madh në Kosovë, ne nuk flasim qysh me shkatrru shtetin, ne flasim qysh me ndërtu shtetin.
Ne nuk mblidhemi diku me thënë si ta bllokojmë Republikën e Kosovës me një institucion. Ne mendojmë si ta bëjmë Republiken edhe më të mirë dhe më të fuqishme dhe ata e dijnë këtë punë. Tjetërçka, çka ju flasin militantëve të vet, që besa disave s’ki çka ju flet, sepse e kanë nisë gjuhën e tradhtarëve e patriotëve ndaj patriotëve më të mëdhenj të Republikës së Kosovës.
Pra, qe kur e kam n’krah t’majt një burrë, Anton Qunin, luftëtar të Koshares, n’krah të djathtë Dritonin një njeri aktivist i shoqërisë politike kosovare, Jehonën e t’gjithë juve të tjerëve këtu e Festimim tash që është bashku, por neve krejtve këtu na thonë, po doni me kthy Serbinë n’Kosovë?
Kush po don me kthy? A po do me kthy Anton Serbinë n’Kosovë?
A po e kuptoni me çka duhet me u përballë? Pra në vitin 2025 për 2026! Kjo është gjuha e tyre e vetme që u ka mbetur. Dhe si të përfundon kjo gjuhë e tyre në mbrëmje, ditën ta shtrojnë ofertën thonë hajde LDK-ja me u bë me neve bashkë, ju lutna se veç ju jeni të mirë”, ka thënë Abdixhiku.