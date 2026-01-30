Anti-këmbësorie, armatim i shumtë e uniforma serbe gjenden gjatë bastisjes së një shtëpie në veri të Mitrovicës
Policia e Kosovës ka gjetur dje armë të ndryshme dhe uniforma serbe në një shtëpi në veri të Mitrovicës. Saktësisht dje policia ka bërë bastisje në një shtëpi ku janë gjetur dhe konfiskuar: një bajonetë, barut, minë anti këmbësorie, 20 fishekë të kalibrave të ndryshëm si dhe disa pjesë të tjera të armatimit dhe katër…
Lajme
Policia e Kosovës ka gjetur dje armë të ndryshme dhe uniforma serbe në një shtëpi në veri të Mitrovicës.
Saktësisht dje policia ka bërë bastisje në një shtëpi ku janë gjetur dhe konfiskuar: një bajonetë, barut, minë anti këmbësorie, 20 fishekë të kalibrave të ndryshëm si dhe disa pjesë të tjera të armatimit dhe katër këmisha të uniformës serbe.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti mbetet për tu hetuar./Lajmi.net/